Olimpia
07 de mayo de 2026 a la - 17:45

Fernando Cardozo y el gol que encaminó la victoria de Olimpia

El paraguayo Fernando Cardozo, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Barracas Central por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Florencio Solá, en Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
El paraguayo Fernando Cardozo, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Barracas Central por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Florencio Solá, en Banfield, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Juan Ignacio Roncoroni

Fernando Cardozo anotó uno de los dos goles de Olimpia en la remontada y victoria 2-1 sobre Barracas Central por la Copa Sudamericana 2026.

Por ABC Color

Olimpia comenzó perdiendo en la visita a Barracas Central por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026, pero empezó la remontada con el tanto de Fernando Cardozo. El mediocampista, que jugó de delantero, marcó el 1-1 parcial a los 34 minutos de la etapa inicial y festejó por primera vez en la temporada en 9 presentaciones entre el torneo Apertura 2026 y el certamen continental.

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“Bastante contento. Siempre es importante estar para el equipo. Siempre digo que voy a estar a disposición del entrenador donde me toque jugar. Ayer (miércoles) me tocó jugar extremo y pude aprovechar. Pude marcar más de un gol, pero bueno, lo importante es que el equipo haya ganado y estamos muy contentos”, explicó Cardozo luego del arribo de la delegación paraguaya a Asunción.

Fernando Cardozo: “Iban a ensuciar el juego”

“Sabíamos que era un equipo que te iba a jugar a ensuciar el juego. Nosotros de por ahí solemos hacer buen juego y esta vez nos tocó hacer las dos cosas. Por suerte los compañeros se prestaron y bueno, estamos contentos con la victoria”, finalizó Fernando Cardozo a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi de Asunción.