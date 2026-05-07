Fernando Cardozo y el gol que encaminó la victoria de Olimpia

Olimpia comenzó perdiendo en la visita a Barracas Central por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026, pero empezó la remontada con el tanto de Fernando Cardozo. El mediocampista, que jugó de delantero, marcó el 1-1 parcial a los 34 minutos de la etapa inicial y festejó por primera vez en la temporada en 9 presentaciones entre el torneo Apertura 2026 y el certamen continental.
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“Bastante contento. Siempre es importante estar para el equipo. Siempre digo que voy a estar a disposición del entrenador donde me toque jugar. Ayer (miércoles) me tocó jugar extremo y pude aprovechar. Pude marcar más de un gol, pero bueno, lo importante es que el equipo haya ganado y estamos muy contentos”, explicó Cardozo luego del arribo de la delegación paraguaya a Asunción.
Fernando Cardozo: “Iban a ensuciar el juego”
“Sabíamos que era un equipo que te iba a jugar a ensuciar el juego. Nosotros de por ahí solemos hacer buen juego y esta vez nos tocó hacer las dos cosas. Por suerte los compañeros se prestaron y bueno, estamos contentos con la victoria”, finalizó Fernando Cardozo a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi de Asunción.