Fernando Cardozo y la razón por la que festejó el gol en la cara de Tobio

Fernando Cardozo convirtió el gol del empate parcial de Olimpia en la remontada y victoria 2-1 sobre Barracas Central por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. En el festejo, el mediocampista busca a Fernando Tobio, a quien gritó en el rostro el tanto de la paridad. El argentino reaccionó y generó una serie de empujones entre jugadores.

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Cardozo reveló el motivo por el cual celebró la anotación en la cara de Tobio. “Tenía una marca personal con él en el córner, donde marca el gol el equipo Barracas y él me festeja en la cara”, contó el futbolista paraguayo luego del arribo de la delegación del Decano en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción.

El gol y el festejo en la cara de Fernando Tobio

⚽️¡EMPATÓ OLIMPIA! Asistencia de Eduardo Delmás y definición de Fernando Cardozo para que el Decano iguale el encuentro ante Barracas.



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Fernando Cardozo: “Es fútbol y hay que saber aguantar”

“Y bueno, es cuestión de fútbol, hay que saber aguantar. Esta vez le tocó a él”, continuó Cardozo, quien al igual que Tobio, fue amonestado después de los incidentes. En el segundo tiempo, Alex Franco anotó el segundo del Rey de Copas, que conquistó un valioso triunfo en Buenos Aires para ascender al segundo lugar de la clasificación a falta de dos fechas de la culminación del cuadro principal.