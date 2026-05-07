Olimpia, rumbo a Paraguay tras el triunfo ante Barracas Central

Olimpia remontó y derrotó 2-1 a Barracas Central en un partido muy importante por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, que venció al Guapo de Juan Espínola y Rodrigo Bogarín con goles de Fernando Cardozo y Alex Franco, escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones y continúa dependiendo de sí mismo para acceder directamente a los octavos de final.

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El Franjeado retorna este mediodía a suelo paraguayo: la delegación abandonó el 725 Continental de Buenos Aires y a las 11:00, vuela con destino al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción. Desde este jueves, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez empieza a preparar el partido vs. San Lorenzo por la ronda 20 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Dos partidos para cerrar el Grupo D

El Rey de Copas, campeón del certamen de Liga luego de igualar 1-1 con Sportivo Ameliano el domingo pasado, afrontaría el resto del campeonato local con una formación alternativa, que permitiría al entrenador argentino preservar a los titulares para las últimas dos presentaciones en la competencia continental: Vasco da Gama el miércoles 20 y Audax Italiano el miércoles 27.

Olimpia, con destino a Paraguay