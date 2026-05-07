Olimpia
07 de mayo de 2026 a la - 10:25

Olimpia, rumbo a Paraguay tras el triunfo ante Barracas Central

Olimpia parte con destino a Asunción en el día después de la victoria 2-1 sobre Barracas Central por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Por ABC Color

Olimpia remontó y derrotó 2-1 a Barracas Central en un partido muy importante por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano, que venció al Guapo de Juan Espínola y Rodrigo Bogarín con goles de Fernando Cardozo y Alex Franco, escaló al segundo lugar de la tabla de posiciones y continúa dependiendo de sí mismo para acceder directamente a los octavos de final.

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El Franjeado retorna este mediodía a suelo paraguayo: la delegación abandonó el 725 Continental de Buenos Aires y a las 11:00, vuela con destino al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Asunción. Desde este jueves, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez empieza a preparar el partido vs. San Lorenzo por la ronda 20 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Barracas Central por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Florencio Solá, en Banfield, Buenos Aires, Argentina.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Barracas Central por la fecha 4 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Florencio Solá, en Banfield, Buenos Aires, Argentina.

Dos partidos para cerrar el Grupo D

El Rey de Copas, campeón del certamen de Liga luego de igualar 1-1 con Sportivo Ameliano el domingo pasado, afrontaría el resto del campeonato local con una formación alternativa, que permitiría al entrenador argentino preservar a los titulares para las últimas dos presentaciones en la competencia continental: Vasco da Gama el miércoles 20 y Audax Italiano el miércoles 27.

Olimpia, con destino a Paraguay