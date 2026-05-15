El plan de “Vitamina” para recuperar a sus referentes ante Vasco da Gama

La victoria matutina ante Recoleta FC no solo cortó una racha negativa de más de un mes sin poder ganar en el torneo Apertura, sino que marcó el inicio de la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes del semestre. Olimpia recibirá este miércoles a Vasco da Gama por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y todas las miradas están puestas en el departamento médico.

El retorno del capitán y las dudas de “Cachorro”

En conferencia de prensa, Pablo “Vitamina” Sánchez brindó un panorama detallado sobre la evolución de sus piezas clave. La mejor noticia para el pueblo franjeado es el retorno del líder del mediocampo, aunque la situación de otros nombres genera cautela. “Richard Ortiz te diría que él va a estar 100% seguro y el resto lo vamos a evaluar. Mateo Gamarra está bastante bien; lo protegimos en estos partidos y entendemos que va a estar bien. Después, bueno, veremos qué decisiones tomamos porque la verdad que Bryan Bantaberry también está muy bien, jugando muy bien, está muy firme, muy sólido. Y Richard “Cachorro” Sánchez va a tener que empezar a intentar desde mañana, porque si no ya lo veo un poquito más complicado”.

El “modelo brasileño” y la gestión del cansancio

El DT reflexionó sobre la intensidad del calendario paraguayo comparándolo con la exigencia que viven los equipos en Brasil, algo que discutió con referentes del plantel como Raúl Cáceres. “Vitamina” enfatizó que, aunque el desgaste ha sido alto, el grupo logró una madurez física importante. “Viendo lo que lo que fuimos haciendo en el año, el desgaste que hemos tenido, porque al final el jugador se va acostumbrando a esto. Yo creo que lo comenté en algún momento, que hablaba con Raúl Cáceres y me decía: ‘En Brasil casi que no hay rotación, los técnicos ponen a un futbolista hasta que se rompe’. No es nuestra idea porque ustedes bien saben que queríamos que lleguen los jugadores sanos a esta parte del campeonato, pero de alguna manera se fueron acostumbrando a la seguidilla de partidos”.

Logística estratégica: ¿Por qué Olimpia jugó un viernes a la mañana?

Una de las curiosidades de la fecha fue el horario atípico del partido ante Recoleta FC. “Vitamina” aclaró que nada fue librado al azar: la programación fue una movida estratégica para maximizar el tiempo de descanso antes de recibir al conjunto brasileño, también para el descanso justo del rival que también cuenta con compromiso internacional entre semana. “Y hoy logramos, de común acuerdo con Recoleta FC, jugar viernes, jugar a esta hora inclusive, para nosotros tener tiempo, ya tenemos... Vamos a tener varios días como para que se recuperen. O sea, no tengo ninguna duda de que van a llegar bien al partido del miércoles; esa era la idea de la programación del día de hoy”.