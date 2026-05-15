Pablo Sánchez espera las versiones mejoradas de Rubén Lezcano y Sebas Ferreira

A pesar de que Olimpia sumó de a tres y sigue celebrando el título del Apertura, Pablo “Vitamina” Sánchez no esquiva la autocrítica ni el análisis individual de sus futbolistas. Al ser consultado sobre el rendimiento actual de Rubén Darío Lezcano y Carlos Sebastián Ferreira, el estratega argentino desmenuzó la situación de ambos, apuntando a recuperar su mejor versión de cara al segundo semestre.

La presión de jugar en el club de sus amores: El caso de Rubén Lezcano

Respecto al momento del ex-Libertad, Rubén Darío Lezcano volante creativo, cuyo pase pertenece a un grande del continente y está a préstamo en la institución, Sánchez reconoció un bajón en su rendimiento, pero lo atribuyó a la exigencia extra de defender los colores de los que es fanático.

“Un poquito bajo, lo dije el otro día. Hablé con él. Es de los jugadores que más esperamos, de los talentosos, de los talentosos probos, porque él ya dio muestras de su calidad. Un chico que tiene un montón de títulos, que tiene un montón de goles, que fue vendido a uno de los mejores equipos de Sudamérica... Pertenece a uno de los mejores equipos de Sudamérica, lo tenemos a préstamo. De él esperamos mucho y, como se lo dije a él y como lo dije el otro día, entiendo que el segundo semestre sea más tranquilo. Él está hoy defendiendo al equipo que quiere, al equipo del cual es hincha; eso también le genera a él seguramente, un grado de exigencia. Entonces entiendo que el segundo semestre Rubén nos va a dar todo lo que nosotros esperamos de él”.

La jerarquía internacional de Sebastián Ferreira y la cuenta pendiente

Por otra parte, “Vitamina” se refirió al presente de Carlos Sebastián Ferreira. El DT admitió que el torneo ha sido complicado para el delantero centro, pero recordó sus importantes antecedentes en clubes del exterior y del plano local como argumento de que la calidad está intacta y solo falta que logre destrabarse.

“A Seba le costó este campeonato, él lo sabe. Es un jugador al cual, obviamente, todos (hinchas, dirigentes, nosotros) pretendemos un poco más de él. No podemos olvidarnos que jugó en Vasco da Gama, Rosario Central, Morelia, Libertad, hizo muchos goles, MLS... Con lo cual, es un jugador del cual esperamos más. Ojalá que en lo sucesivo nos pueda dar lo que esperamos de él, porque él también lo está necesitando y él lo sabe”.