¿Por qué “Vitamina” Sánchez eligió a Lentinelly para ocupar la portería?

El arco de Olimpia presentó una novedad este viernes en Capiatá: la presencia de Sebastián Lentinelly en lugar del habitual titular, Gastón Olveira. Tras el ajustado 3-2 ante Recoleta FC, Pablo “Vitamina” Sánchez desmenuzó la decisión, aclarando que se trata de una estrategia que combina la rotación por Copa, la proyección de futuro y el bienestar de Olveira con la Selección.

Proteger a Olveira y foguear a Lentinelly

Para el estratega franjeado, el escenario actual —con el título del Apertura ya asegurado— es ideal para gestionar las cargas y dar rodaje a quienes deben estar listos ante cualquier emergencia.

“El análisis que yo hice es el siguiente: necesitamos a Gastón bien para los dos partidos de Copa Sudamericana. Ya somos campeones y era momento también de darle la oportunidad a Sebas para que vaya sumando minutos, para que vaya sumando confianza, porque esta camiseta, este escudo, es pesado y no es fácil. Entonces necesitamos que él empiece a ganar partidos y que el torneo que viene, cuando vuelva a arrancar todo, diga: ‘Yo ya tengo cuatro partidos con esta camiseta, ya sumé muchos minutos’”.

Sin embargo, el factor Selección Paraguaya también pesó en la balanza. “Vitamina” Sánchez reconoció que busca minimizar riesgos para el portero uruguayo ante la inminencia de la cita mundialista:

“Y, por otro lado, para proteger el físico de Gastón de cara a la posibilidad concreta que tiene en el Mundial. Entonces también yo lo pensé desde ese lugar, para que tenga menos riesgo de cara al Mundial. Entonces, de alguna manera me cerraba por todos lados el que empiece a jugar Sebastián, o que juegue Sebastián estos dos últimos partidos. Va a jugar el partido, de no suceder nada extraño, va a volver a jugar el último partido contra Luque”.

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El análisis del rendimiento de “Seba”

El guardameta charrúa tuvo una mañana de mucho trabajo y, aunque recibió dos goles, el DT valoró su inteligencia para no complicarse en situaciones de presión extrema, pese a las críticas desde las gradas.

“A Sebas, en los dos goles no tuvo nada que hacer, no tuvo incidencia. Y sí tuvo dos o tres que fueron muy parecidas... Me da la sensación que la deja correr demasiado hacia su derecha y esto permite ser presionado. Y bueno, no tenía demasiadas alternativas, y me da la sensación que él, ante la posibilidad de que le traben el despeje, prefirió tirarla fuera”.

El conductor franjeado recalcó que el guardameta alternativo también necesita estar en ritmo. “A él le va a servir para ir ganando minutos, para ir descomprimiendo y, ojalá, ganar confianza. Y lo que usted decía, esto es un equipo grande. Entonces, bueno, ha tirado tres pelotas fuera y, bueno, a la gente no le gusta, pero bueno, hizo lo que correspondía. Asumió poco riesgo al tirarla ahí y me parece bien, porque está iniciando. Imagínense si le hubieran trabado una pelota de estas y termina en gol, nos matan a todos. Entonces me parece que fue inteligente desde ese lugar”.

Orgullo por los “seleccionados” de Alfaro

Finalmente, “Vitamina” se tomó un tiempo para felicitar a los jugadores del plantel que fueron reservados por Gustavo Alfaro para la Albirroja (Gastón Olveira, Mateo Gamarra, Adrián Alcaraz y Rubén Darío Lezcano).

“Bueno, nos pone muy contentos, obviamente, que estén en esa nómina. No es un hecho menor sentirse entre los 55 mejores futbolistas paraguayos. Entonces, felicitaciones por ellos y, bueno, después veremos qué decide el profe Alfaro y hay que ver qué tiene en su consideración”.