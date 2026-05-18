Daniel Vallejo subió 14 lugares y tiene nuevo puesto en el ránking ATP

Daniel Vallejo tiene un nuevo puesto en el ránking mundial de la Asociación de Tenis Profesional (ATP). A pesar de perder la final del ATP Challenger 175 de Valencia, el tenista guaraní escaló 14 lugares y ahora es número 70 del mundo, la mejor posición histórica para el paraguayo de 22 años, que está clasificado al cuadro principal de Roland Garros 2026.

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Por su parte, Jannik Sinner incrementó la ventaja sobre Carlos Alcaraz después de conquistar el Masters 1.000 de Roma, certamen que disputó Vallejo, quien quedó eliminado en la primera fase de la qualy. El italiano suma 14.700 puntos y aventaja por 3.740 puntos al español (perdió 1.000 puntos), que está lesionado y no disputará el segundo Grand Slam de la temporada.

Daniel Vallejo en el ATP Challenger 175 de Valencia

Vallejo disputó por primera vez en la carrera una final de ATP Challenger 175. El paraguayo perdió por 6-2, 3-6 y 6-2 contra el serbio Miomir Kecmanović. En el certamen, la Raqueta 1 de Paraguay superó por doble 6-1 a Bernabé Zapata en primera ronda; 7-6 (7-3) y 6-0 a Nicolás Álvarez en octavos; 6-4 y 6-3 a Zizou Bergs en cuartos y 4-6, 7-6 (7-3) y 6-4 a Jaume Munar en semifinales.

Gracias Valencia 🇪🇸🥲🥈.



Nos vemos en Paris 🤩. pic.twitter.com/TkB1qkihXr — Dani Vallejo (@danivallejo17) May 17, 2026

“Gracias Valencia. Nos vemos en París”

“Gracias Valencia. Nos vemos en París”, escribió Vallejo en X después de la final en Valencia. El paraguayo finalmente no disputará el ATP 500 de Hamburgo, certamen que comienza hoy, y concentrará toda la energía en el Roland Garros, el segundo Grand Slam del año. La competencia arranca el 24 de este mes y el tenista guaraní jugará desde el cuadro principal.