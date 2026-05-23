Derlis González dejó atrás el calvario de las lesiones y tuvo su regreso en el cierre del Apertura

La tarde del cierre del Torneo Apertura 2026 tuvo un condimento sumamente emotivo e importante para todo el pueblo decano. El delantero y referente de Olimpia, Derlis González, rompió con una extensa e incómoda inactividad por lesión tras saltar al campo de juego en los minutos finales del compromiso ante el Sportivo Luqueño.

El “10” ingresó al terreno de juego en el minuto 79 en reemplazo de Rubén Lezcano, quebrando así un paréntesis sumamente prolongado alejado de las canchas. Para dimensionar el tamaño de su lucha, su último partido oficial con la camiseta franjeada se remontaba al 24 de agosto del año pasado, cuando participó en la derrota de visitante frente a General Caballero de Juan León Mallorquín por la novena fecha del torneo Clausura 2025.

Tras el pitazo final y consumado el triunfo, el estratega franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, se deshizo en elogios hacia la figura del atacante y destapó el rol clave que cumplió en el vestuario a lo largo de este semestre, además de revelar cómo se gestó su vuelta en las últimas 48 horas.

🙌 ¡ESTÁ DE REGRESO! Derlis González volvió a vestir la camiseta del Decano 273 días después.



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El lado más humano del “10” y su apoyo al cuerpo técnico

El estratega argentino comenzó destacando el valor civil y la madurez de González, quien a pesar de su jerarquía internacional y el dolor de la inactividad, se transformó en un consejero de lujo para el nuevo cuerpo técnico: “Con Derlis venimos hablando hace mucho. Derlis siempre fue súper positivo, muy generoso conmigo desde su experiencia de lo que es el fútbol paraguayo, de lo que es Olimpia, diciéndome: ‘Profe, mire que por acá...’. No voy a decir lo que me dijo, pero sí me ayudó mucho y me allanó el camino. Entonces, encontré una parte humana muy importante de Derlis”.

La batalla silenciosa contra el dolor

Posteriormente, el DT franjeado describió el sufrimiento diario del futbolista por superar sus dolencias físicas y remarcó la justicia poética que significaba verlo de vuelta vistiendo los pantalones cortos: “Y en el mientras tanto, un hombre que estaba luchando contra el dolor por una recuperación lo más rápido posible. Y yo quería que llegue esta posibilidad de que juegue, de que se sienta parte de este título porque lo es, obviamente; nos acompañó todo el tiempo, pero quería que juegue”.

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El pacto previo y la autoevaluación del delantero

Sánchez dio detalles del riguroso proceso que se autoimpuso el propio atacante, quien priorizó su puesta a punto física y la honestidad con el cuerpo técnico antes de apurar una vuelta prematura a las canchas: “Yo había hablado con él hace dos semanas y me dijo: ‘Profe, déjeme ver cómo llego y, si llego, quiero completar varios entrenamientos de manera consecutiva y que no me duela’. Y bueno, así fue. Entonces me encaró y me dijo: ‘Profe, estoy para el banco si usted lo desea, si usted lo dispone’”.

Las 48 horas clave: “Vino con el triunfo bajo el brazo”

Para cerrar el círculo de un retorno muy esperado, “Vitamina” relató la enorme felicidad que sintió el cuerpo técnico al recibir el visto bueno definitivo del jugador en las horas previas al choque en Itauguá: “Así fue como se concretó lo de Derlis, que fue lo último, en las últimas estas 48 horas. Y fue muy gratificante oír eso y después, bueno, obviamente darle la posibilidad de que participe y, como le dije recién cuando lo felicité, que vino con el triunfo bajo el brazo”.