Olimpia
27 de mayo de 2026 a la - 16:51

El motivo de la salida de Alejandro Silva de Olimpia

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Alejandro Silva, autor del gol de la consagración de Olimpia en el torneo Apertura 2026, cerrará el cuarto ciclo con el Decano antes de lo previsto.

Por ABC Color

Después de militar en Recoleta FC la temporada pasada, Alejandro Silva retornó a Olimpia y aunque no fue titular, anotó el gol de la consagración en el torneo Apertura 2026.

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En el cuarto ciclo con el club del barrio Mariscal López, el mediocampista disputó 9 partidos (incluyendo 2 de Copa Sudamericana 2026) y anotó 2 goles, uno para el 1-1 contra Sportivo Ameliano en el día de la coronación.

Alejandro Silva (i) y Rodrigo Nogués, jugador y presidente de Olimpia respectivamente, festejan la conquista del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Alejandro Silva (i) y Rodrigo Nogués, jugador y presidente de Olimpia respectivamente, festejan la conquista del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

¿Hasta cuándo era el contrato de Alejandro Silva con Olimpia?

Silva tenía vínculo con el Decano hasta finales de 2026, pero está obligado a rescindir el contrato porque recibió la noticia del propio Pablo ‘Vitamina’ Sánchez de que no será tenido en cuenta para el segundo semestre.

El charrúa es reconocido en Olimpia, pero su juego no está acorde con lo que pretende “Vitamina”, que desea un fútbol dinámico, al que con una edad ya avanzada, el volante no se puede ajustar, ya que es más de un ritmo pausado, cerebral.

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En Recoleta FC, Silva se destacó como pasador, distribuidor de balones, además de sus anotaciones desde el punto penal. Sin embargo, ya no está para el ida y vuelta permanente que exige el conductor del Expreso, por lo que daría un paso al costado.

El motivo por el cual Alejandro Silva está molesto con ‘Vitamina’

El uruguayo está molesto por no ser tenido en cuenta para el partido de la última fecha del torneo local, contra Sportivo Luqueño, ni para el juego de este miércoles con el Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026.

Silva comentó la rescisión a excompañeros, que filtraron la información, pese al deseo de continuidad de la directiva del Franjeado, encabezada por Rodrigo Nogués, con quien mantiene una relación amistosa.