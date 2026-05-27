El motivo de la salida de Alejandro Silva de Olimpia

Después de militar en Recoleta FC la temporada pasada, Alejandro Silva retornó a Olimpia y aunque no fue titular, anotó el gol de la consagración en el torneo Apertura 2026.

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En el cuarto ciclo con el club del barrio Mariscal López, el mediocampista disputó 9 partidos (incluyendo 2 de Copa Sudamericana 2026) y anotó 2 goles, uno para el 1-1 contra Sportivo Ameliano en el día de la coronación.

¿Hasta cuándo era el contrato de Alejandro Silva con Olimpia?

Silva tenía vínculo con el Decano hasta finales de 2026, pero está obligado a rescindir el contrato porque recibió la noticia del propio Pablo ‘Vitamina’ Sánchez de que no será tenido en cuenta para el segundo semestre.

El charrúa es reconocido en Olimpia, pero su juego no está acorde con lo que pretende “Vitamina”, que desea un fútbol dinámico, al que con una edad ya avanzada, el volante no se puede ajustar, ya que es más de un ritmo pausado, cerebral.

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En Recoleta FC, Silva se destacó como pasador, distribuidor de balones, además de sus anotaciones desde el punto penal. Sin embargo, ya no está para el ida y vuelta permanente que exige el conductor del Expreso, por lo que daría un paso al costado.

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El motivo por el cual Alejandro Silva está molesto con ‘Vitamina’

El uruguayo está molesto por no ser tenido en cuenta para el partido de la última fecha del torneo local, contra Sportivo Luqueño, ni para el juego de este miércoles con el Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026.

#SudamericanaxABC | CASO ALEJANDRO SILVA 🚨@arielinsfran83 informa que hubo una reunión entre el futbolista y el entrenador Pablo Sánchez, en la cual le manifestaron que no sería tenido en cuenta para el segundo semestre en Olimpia ⚪️⚫️



Se aclara que no hubo pelea ⚠️



🚨EN… pic.twitter.com/LspBnQFC2n — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 27, 2026

Silva comentó la rescisión a excompañeros, que filtraron la información, pese al deseo de continuidad de la directiva del Franjeado, encabezada por Rodrigo Nogués, con quien mantiene una relación amistosa.