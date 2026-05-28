El chileno solicitado por “Vitamina” Sánchez para Olimpia

Con la salida de Olimpia del lateral izquierdo ecuatoriano Aníbal Chalá, luego de seis meses de servicio al Decano, el entrenador Pablo Andrés Sánchez sugirió a la dirigencia la contratación de otro “4”, con capacidad de marca, teniendo en cuenta que el titular, Alan “Coyote” Rodríguez, es más de proyección.

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Dilan Patricio Zúñiga Espinoza, de 29 años, es el elegido por “Vitamina” para potenciar el sector izquierdo de la defensa.

El atleta trasandino se inició en Colo Colo, militando además en Everton de Viña del Mar, donde tuvo dos etapas, León de México, Coquimbo Unido y Palestino, al que defiende desde el 2023.

El marcador de punta lleva este año 18 partidos y un gol con el elenco “árabe”, en el que demostró una gran regularidad.

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Zúñiga fue integrantes de las selecciones menores de Chile y de acuerdo al conductor del Expreso, “Vitamina” Sánchez, reúne todas las condiciones para militar en el más ganador del fútbol paraguayo.