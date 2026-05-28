El semestre de los extranjeros que no continúan en Olimpia

Olimpia tuvo una primera parte del año muy buena, con la conquista del campeonato Apertura local y el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, al ganar su grupo y avanzar a los octavos de final.

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Los uruguayos Alejandro Daniel Silva (36 años), Lucas Nahuel Morales (26) y Rodrigo Pérez Casada (29), más el ecuatoriano Aníbal Hernán Chalá (30) no seguirán en el club del barrio Mariscal López.

El propio entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, manifestó que habló con los mismos para comunicarles su decisión, en el deseo de liberar cupos para permitir la llegada de nuevos componentes en busca de más logros para la institución más laureada del país.

La producción de los jugadores

Ale Silva, que por los años de militancia en nuestro medio parece ser “más paraguayo que el mbeju”, disputó 9 partidos y marcó 2 goles. Su cuarto ciclo en el Decano comenzó a principios de 2026 después de haber militado en Recoleta FC.

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Lucas Morales estuvo apenas en 2 juegos en este ciclo, uno a nivel local y otro en el campo internacional. Tuvo una inactividad prolongada por lesión (hernia inguinal). Llegó al club a mediados de 2025, a préstamo del Nacional de Montevideo. En su primer semestre había tenido 20 juegos, con 2 anotaciones.

Rodrigo Pérez tuvo 9 presencias en este 2026. En el segundo tramo del año anterior tuvo igualmente 9 juegos.

Aníbal Chalá, por su parte, totalizó 8 presentaciones. Llegó a la entidad franjeada para este año, después de militar en el Barcelona de Guayaquil.

El primer semestre futbolístico de Olimpia comprende un total de 28 partidos, con 19 victorias, 5 empates y 4 derrotas, con 45 goles a favor y 23 en contra.

La cantidad de bajas en el campeón será mayor, ya que algunos integrantes de la dotación, que tuvieron escasa participación, serán cedidos a otros clubes para ganar minutos.