Los jugadores que no serán tenidos en cuenta en el segundo semestre por “Vitamina” Sánchez

El mercado de pases de Olimpia se mueve con fuerza, no solo en el apartado de las posibles altas, sino también en la conformación de la plantilla que encarará la segunda mitad de la temporada. Tras los fuertes rumores que vinculaban la salida de varias figuras, el presidente de la institución, Rodrigo “Coto” Nogués, salió al cruce en el Cardinal Deportivo para detallar la situación real que se vive en el vestuario.

La gran incógnita de las últimas horas giraba en torno al futuro de Alejandro Silva y las condiciones de su continuidad. Al ser consultado sobre si el futbolista uruguayo saldría en buenos términos del club, el titular franjeado fue tajante al desglosar la charla que el cuerpo técnico liderado por Pablo “Vitamina” Sánchez mantuvo con un grupo específico de jugadores. “Sí, quiero aclarar eso porque todavía no hay una salida de Ale. Él tuvo una conversación con ‘Vitamina’ Sánchez y este le fue muy sincero, muy frontal con respecto a sus posibilidades de jugar en el segundo semestre, tanto a él como a Rodrigo Pérez, a Lucas Morales y a Aníbal Chalá”.

Una decisión deportiva, aún sin rescisiones de por medio

Nogués hizo especial hincapié en que la situación responde estrictamente a la planificación futbolística del entrenador argentino y a la distribución del rodaje para los próximos meses. Lejos de dar por cerrados los ciclos de estos futbolistas, el presidente aclaró que la pelota ahora está en el tejado de los propios profesionales.

“Y, más que nada, eso: una decisión deportiva del cuerpo técnico en cuanto a su planificación y a qué jugadores les va a dar más minutos, más rodaje. Y en base a esa conversación, ahora queda pendiente un poco la decisión de ellos de qué hacer, básicamente; pero no hay todavía una rescisión, no hay una conversación de rescisión tampoco”, manifestó el titular franjeado.

“Todo se dio en un marco muy sano”: Desmentida total a los rumores de peleas

Ante las distintas versiones que circularon en redes sociales y medios de comunicación sobre supuestas peleas, el mandatario de la entidad de Para Uno desmintió categóricamente cualquier conflicto interno y aclaró cuál será el proceder de la comisión directiva en los días venideros. “Y tampoco hubo una pelea, como se dijo, y toda la historia de todo... mentira. En absoluto, realmente todo esto se dio en un marco muy sano y de mucho respeto. Nada que ver con lo que salió ahora. Quiero dejar claro: no es que no van a continuar. Les habló de que no van a tener los minutos que quizás ellos quieran”.

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A partir de este sincero panorama deportivo, la dirigencia abrirá una mesa de diálogo individual con cada uno de los implicados para determinar los pasos a seguir de cara al cierre del libro de pases. “Ahora vamos a empezar a ver qué opciones hay o si se quieren quedar. Vamos a ir hablando ahora en estos días. Pero no hay ninguna rescisión, no hay ninguna decisión de no continuar. No hay nada de eso por el momento”.