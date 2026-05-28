Olimpia
28 de mayo de 2026 a la - 09:01

Video: Los goles de la victoria y clasificación de Olimpia a 8vos

Hugo Quintana, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la fecha 6 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Hugo Quintana, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la fecha 6 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Olimpia remontó a Audax Italiano y en una ráfaga pasó de 0-1 a 3-1 para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Por ABC Color

Olimpia vivió una noche de Copa Sudamericana 2026 que pasó del dramatismo a la emoción por la última fecha del Grupo G. A los 65 minutos, el Decano perdía 1-0 con el gol en contra de Raúl Cáceres y con el triunfo de Vasco da Gama en Brasil, estaba quedando segundo en la llave y corría el riesgo de la eliminación con un segundo tanto de los chilenos. Pero una ráfaga de goles cambió toda la historia: Alan Rodríguez empató a los 70′; Hugo Quintana dio vuelta el marcador a los 71′ y Fernando Cardozo sentenció el 3-1 a los 74′.

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Los goles de la victoria de Olimpia