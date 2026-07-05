Doble victoria de Olimpia contra San Lorenzo

En medio del furor mundialista los clubes se preparan para el campeonato Clausura 2025, que se inicia el viernes 24 del presente mes.

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Olimpia dejó buenas sensaciones contra el Sportivo San Lorenzo, el sábado en su Villa de Fernando de la Mora. El equipo A se impuso por 2-1, mientras que la victoria del B fue más amplia, por 3-0, con el bautismo goleador del argentino Braian Romero.

El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez formó el primer elenco con: Sebastián Lentinelly; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Julio Alexis Vargas; Alex Franco, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Carlos Sebastián Ferreira y Bernardo Romeo Benítez.

Los goles fueron anotados por Bernardo Romeo Benítez y Víctor Sebastián Quintana, quien actuó de recambio.

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La novedad en el conjunto principal fue la inclusión de Julio Alexis Vargas en el puesto de marcador de punta por izquierda. El chico de 19 años, proveniente de la cantera olimpista, debutó en Primera en el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y luego fue cedido al Atlético Mineiro, en el que compitió en categorías juveniles.

La formación B estuvo integrada por: Lucas Verza; César Olmedo, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Pedro Zarza, Juan Fernando Alfaro, Richard Sánchez y Franco Alfonso; Derlis González y Braian Romero.

Las anotaciones fueron de Braian Romero, Franco Alfonso y Tiago Caballero.

Olimpia debutará en el Clausura contra Libertad, en tanto que San Lorenzo jugará su primer partido frente a Recoleta FC.