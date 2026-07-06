Olimpia, con dos amistosos caseros y uno internacional

Contra el Sportivo San Lorenzo, Olimpia se impuso el sábado pasado por 2-1 con su equipo A, y por 3-0 con el B, en Fernando de la Mora.

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Este miércoles, el Decano recibirá a Recoleta FC, en test match matinal previsto para las 08:00. En realidad se juegan dos picados de 70 minutos, para que la mayoría de los jugadores pueda entrar en acción.

Para el martes 14 está marcado el choque preparatorio con el Sportivo Luqueño, nuevamente en la Villa.

El cierre de la intertemporada será con un partido internacional contra Flamengo, a disputarse el viernes 17 del corriente mes en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia, a las 20:00.

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En el juego del fin de semana contra el Rayadito, las novedades en la formación principal de Pablo “Vitamina” Sánchez fue la presencia de Sebastián Lentinelly en la portería, en ausencia de Gastón Olveira por su participación mundialista, y el joven Julio Alexis Vargas, de 19 años, cumpliendo la función de lateral izquierdo.

Vargas es de las formativas del club, debutó en Primera en filas del 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, desde donde pasó a préstamo al Atlético Mineiro, en el que compitió en las categorías juveniles.

El conjunto A franjeado estuvo compuesto por: Sebastián Lentinelly; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Julio Alexis Vargas; Alex Franco, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Fernando Cardozo, Carlos Sebastián Ferreira y Bernardo Romeo Benítez.