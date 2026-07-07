Al-Wahda da la bienvenida al canterano olimpista Facundo Insfrán

El joven encarnaceno Facundo Insfrán Lirussi da un importante paso en su carrera más desde la perspectiva económica que deportiva, teniendo en cuenta que estará lejos de los primeros planos, aún en etapa de consolidación, ya que generalmente los arqueros encuentran la madurez cerca de los 30 años.

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Los datos refieren que el Al-Wahda FC de Emiratos Árabes Unidos abona 700.000 dólares a Olimpia por el pase del guardameta, que firma un contrato por tres temporadas.

Insfrán fue integrante de las selecciones menores y acumuló seis partidos con la Primera franjeada, recibiendo ocho goles y manteniendo su arco en blanco en dos ocasiones.

Para los goleros, terminar un juego sin recibir gol alguno constituye un hecho significativo, por lo que en los datos estadísticos casi siempre se consignan la cantidad de veces que cierran su portería en blanco.

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Los duelos en los que Facu estuvo en el arco del Decano en 2025 fueron contra Libertad, Guaraní, 2 de Mayo, Luqueño, General Caballero de Juan León Mallorquín y nuevamente en Libertad.

El Al-Wahda fue fundado en 1974, su sede se encuentra en Abu Dabi y ostenta 13 títulos oficiales, de los cuales cuatro son de Liga.