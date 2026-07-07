Olimpia y Recoleta FC darán calor a la Villa

Olimpia y Recoleta FC acordaron animar dos cotejos de fogueo de 70 minutos de duración (dos tiempos de 35’), de modo a que todos los futbolistas disponibles puedan entrar en acción en la fría mañana del miércoles.
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El cotejo central está marcado para las 09:00, en la Zona Norte de Fernando de la Mora, donde el Decano de nuestro fútbol tiene su base de operaciones.
El pasado sábado, los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez midieron fuerzas con Sportivo San Lorenzo. El equipo A se impuso por 2-1, mientras que el B goleó por 3-0.
La serie de amistosos proseguirá el martes 14, contra el Sportivo Luqueño, en la Villa y se cerrará con un partido internacional de fuste.
El viernes 17, Flamengo y Olimpia se medirán amistosamente en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, a las 20:00.
El estreno franjeado en el campeonato Clausura, que arranca el viernes 24 del mes en curso, será en el clásico blanco y negro contra Libertad, probablemente en el Defensores del Chaco, el domingo 26.