La emotiva despedida de Olimpia al portero Facundo Insfrán

“Te vimos llegar, perseguir tus sueños y cumplirlos. Canterano y Olimpista, con orgullo. Gracias por tu compromiso, Facu. El mayor de los éxitos para lo que se viene en tu carrera”, se puede leer en el texto que apareció en las redes sociales oficiales del club.

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Desde la comisión directiva del conjunto franjeado no dudaron en dejarle las puertas abiertas al arquero de 20 años para el futuro, remarcándole el sentido de pertenencia: “¡Olimpia siempre va a ser tu casa!”.

Te vimos llegar, perseguir tus sueños y cumplirlos.



Canterano y Olimpista, con orgullo.



Gracias por tu compromiso, Facu. El mayor de los éxitos para lo que se viene en tu carrera.



¡Olimpia siempre va a ser tu casa!



🤍🖤🤍 pic.twitter.com/O77AV6bjFU — Club Olimpia (@elClubOlimpia) July 7, 2026

Los números del juvenil en Primera

A pesar de su corta edad, el oriundo de Encarnación logró asomar en el equipo principal del “Decano”, registrando un total de 6 partidos oficiales defendiendo la portería de Olimpia. Durante esos compromisos encajó 8 goles y logró mantener su valla invicta en dos oportunidades, demostrando las cualidades que llamaron la atención del fútbol asiático.

Una gratitud del portero tras una década en el club

La salida no fue indiferente para el propio Insfrán. El golero encarnaceno utilizó sus redes personales para expresar su profundo agradecimiento a la entidad que lo cobijó durante diez años, espacio donde se formó tanto en lo deportivo como en lo humano.

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Su carta de despedida reflejó el fuerte lazo con la institución:

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“Gracias Olimpia. Hace 10 años llegué a este club y jamás me imaginé que este momento llegaría tan pronto”.

“Olimpia se convirtió en mi segunda casa, un lugar donde me enseñaron a ser disciplinado, respetuoso, buen compañero, a no rendirme nunca y a disfrutar del proceso. Un lugar que me enseñó lo que significa representar al más grande”.

“Acá encontré amigos para toda la vida, experiencias que me van a marcar para siempre y, sobre todo, me ayudaron a convertirme en la persona que soy hoy”.

“Gracias a cada uno que fue parte de este camino. Gracias Olimpia por permitirme vestir tu camiseta y cumplir el sueño que tenía desde chico. El más grande del Paraguay”.