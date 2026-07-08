Rodrigo Nogués sobre el estadio: “Los tiempos que nos pusimos desde el inicio, están todavía en tiempo”

El titular del “Decano” aseguró que los plazos de finalización no sufrieron alteraciones y que el gran objetivo de albergar la cita ecuménica se mantiene plenamente vigente. Nogues recordó la evolución que tuvo la iniciativa, destacando el rol clave del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en la ambiciosa transformación del proyecto original.

“Desde nuestra asunción se presentó, a iniciativa de nuestro socio, el presidente Alejandro, el proyecto del estadio y nos embarcamos todos en eso; en un sueño que empezó primero como un proyecto para la final de la Sudamericana y luego fue adquiriendo otra, otra embergadura. Primero soñamos con algo más grande y luego ya soñamos con lo más grande, que es ser sede del Mundial, y lo logramos. Realmente su impulso y su ímpetu en lograr eso fue lo más clave. Así que el sueño ese está intacto; quizás podemos tropezarnos con imprevistos en el camino, pero le quiero dar la seguridad de que los tiempos que nos pusimos desde el inicio —de que este proyecto se volvió mucho más grande de lo que iba a ser primeramente— están todavía en tiempo”, expresó el titular franjeado.

Un plan de gestión que une lo financiero y lo deportivo

Durante su alocución ante la masa societaria, “Coto” Nogues hizo especial hincapié en que la edificación del estadio no se maneja de forma aislada, sino que forma parte de un engranaje financiero mucho más amplio que busca el ordenamiento definitivo de las arcas del club.

Explicó que la directiva dedicó un año y medio a analizar de manera minuciosa los mejores mecanismos de financiamiento para asegurar que la infraestructura sea un negocio rentable para la institución. “Nosotros no podemos alienarnos de la parte económica financiera de ese proyecto; de lo que es la estructura —o no— de lo que es el reperfilamiento general económico del club. Entonces, todo va concatenado. Nosotros pasamos 18 meses de investigaciones, de entrevistas con fondos internacionales, con fondos nacionales, con buscar cuál era el mejor modelo de gestión del estadio y cómo eso puede ir de la mano con el mejor modelo de gestión del club, donde también va acompañado de lo que es el modelo de gestión deportiva que tenemos para el futuro. Y, después de mucho tiempo de trabajo, logramos llegar al plan final sobre el cual estamos trabajando”.

#CardinalDeportivo | "NO ESTÁN AFECTADOS LOS TIEMPOS FINALES DEL ESTADIO"



📍El presidente del Olimpia, Coto Nogues, señaló que el sueño de ser sede del Mundial sigue intacto y que no se ven afectados los tiempos de entrega del nuevo estadio de Olimpia.



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Finalmente, el presidente franjeado buscó transmitir absoluta calma y transparencia a los verdaderos dueños del club, enfatizando que el cronograma sigue su curso de la mano con las metas futbolísticas. “Quizás los inicios no son los mismos, pero sí los de finalización son los mismos. No afecta los tiempos finales de entrega de los hitos de esta gran obra y que van concatenados con los objetivos deportivos que tenemos como club. Entonces, un poco dentro de eso y para traer un poco de tranquilidad, explicación y claridad a los que realmente tienen que tener esa explicación —que son los socios del club—, y no entrar en guerras que no son nuestras”.