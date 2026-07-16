Flamengo vs. Olimpia, duelo de gigantes del continente en Brasilia

El estadio Mané Garrincha, situado en el Distrito Federal, albergará este viernes el duelo entre los consagrados Flamengo y Olimpia, a partir de las 20:00.

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La grandeza de los clubes queda en evidencia con el inusitado interés que genera el partido, aún siendo amistoso. En Paraguay, el “test match” podrá ser presenciado en canales abiertos y de aire, mientras que por YouTube podrá ser seguido mediante la señal de FLA TV.

No forman parte de esta expedición el capitán franjeado Richard Ortiz, el extremo Iván Leguizamón y el mundialista neozelandés Tim Payne, recientemente integrado al grupo y que debe realizar trabajos físicos especiales de reacondicionamiento.

Para el Decano, vigente campeón del fútbol paraguayo, este enfrentamiento tiene su relevancia para determinar el nivel real del equipo, que a nivel local no tuvo tantas exigencias en los amistosos contra San Lorenzo, Recoleta FC y Luqueño.

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Como parte del “gancho” del espectáculo, la prensa local sacó a relucir el historial de enfrentamientos entre rubronegros y albinegros, con 9 victorias del “Fla”, 4 de Olimpia y 5 empates.

El objetivo de la organización es contar con una buena concurrencia, en un coliseo enorme con capacidad para 72.788. Probablemente parte de los gastos se cubrió mediante los derechos televisivos por la gran popularidad de los contendientes.

Olimpia tendrá un arranque fuerte en el campeonato Clausura, nada menos que con el clásico blanco y negro contra Libertad, fijado para el próximo domingo 26, en el Defensores del Chaco, a las 16:00.

El gigante del barrio Mariscal López volverá a entrar en acción en la Copa Sudamericana en los primeros días de agosto, por la fase de octavos de final. Su rival surgirá de la eliminatoria entre el brasileño Vasco da Gama y el colombiano Deportivo Independiente Medellín, que se enfrentarán entre el 22 y el 29 del presente mes.

Alineaciones probables

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, João Víctor, Vitão y Johnny; Luiz Araújo, Erick Pulgar, Jorginho y Samuel Lino; Bruno Henrique y Pedro. D.T.: Leonardo Jardim.

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro, Richard Sánchez y Eduardo Delmás; Bernardo Romeo Benítez y Braian Romero. D.T.: Pablo Sánchez.

Para el ingreso al sector destinado a Olimpia, los hinchas deben abonar 178 reales, alrededor de 205.000 guaraníes.