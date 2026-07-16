Delegación de Olimpia viaja a Brasilia para el duelo con Flamengo

Olimpia, vigente campeón del fútbol paraguayo, cerrará este viernes su intertemporada con un partido de fuste contra el Flamengo, a disputarse en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, a las 20:00.

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La afición franjeada tendrá la posibilidad de ver el accionar del equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez, teniendo en cuenta que el espectáculo será proyectado en nuestro país tanto por canal de cable como abierta.

A la expectativa natural por ver la mejor versión del Decano se suma la recuperación del estelar Derlis González, carta de gol para el más ganador de nuestro fútbol que tuvo una larga inactividad por una lesión en la rodilla.

Este será el cuarto choque de fogueo en esta instancia de preparación para Olimpia, que en su Villa de Fernando de la Mora había animado los siguientes cotejos:

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Sábado 4 de julio. Victoria por 2-1 sobre Sportivo San Lorenzo, con anotaciones de Bernardo Romeo Benítez y Víctor Sebastián Quintana. El cotejo entre los conjuntos B fue con goleada por 3-0, mediante los tantos de Braian Romero, Franco Alfonso y Tiago Caballero.

Miércoles 8. Empate 1-1 con Recoleta FC, con gol de Braian Romero. El conjunto B se impuso 1-0, mediante la conversión de Derlis González.

Martes 14. Clara victoria por 3-0 sobre el Sportivo Luqueño, con anotaciones de Derlis González (2) y Franco Alfonso. El conjunto alternativo había ganado por 3-1, con tantos de Juan Fernando Alfaro, Eduardo Delmás y Richard Sánchez.

El campeonato Clausura se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. El enfrentamiento estelar de la primera fecha es el clásico blanco y negro, entre Olimpia y Libertad, a desarrollarse el domingo 26 en el Defensores del Chaco, a las 16:00.

Por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Decano lidiará en agosto con el ganador de la serie entre Vasco da Gama y Deportivo Independiente Medellín.