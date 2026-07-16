“Vitamina” Sánchez analiza el exigente duelo ante Flamengo y el mercado de pases

La comitiva de Olimpia emprendió vuelo en la mañana de este jueves rumbo a Brasilia, sede del compromiso amistoso de mañana contra el Flamengo, programado para las 20:00. El entrenador, Pablo “Vitamina” Sánchez, hizo un balance de lo que viene siendo la intertemporada y la relevancia de enfrentar a un rival de la talla del conjunto carioca.

“Bien, bien, según lo esperado, según lo premeditado, así que muy contento. Trabajaron muy bien los chicos, con muchas, con muchas ganas, muy buena predisposición, como siempre. En los partidos no fue relativamente bien; siempre hay cosita para ajustar. Justamente de eso se trata: de poder ir viendo para ir corrigiendo. Pero bien, en líneas generales, muy bien”, comenzó diciendo el conductor franjeado.

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En esa misma línea, el argentino analizó la jerarquía del rival de turno en el encuentro de preparación. “Y ahora, bueno, un partido distinto, contra, yo considero, probablemente uno de los tres, cuatro mejores equipos de Sudamérica (Flamengo), y nos va a servir para nosotros como para para ver dónde estamos parados. Y bueno, un compromiso de otro, de otro tipo, de otra magnitud”.

Negociaciones truncadas por el lateral izquierdo

Uno de los temas centrales en la agenda de Olimpia es la búsqueda de refuerzos. El estratega se refirió de manera detallada a la caída del fichaje del lateral izquierdo chileno Dylan Zúñiga y explicó los motivos que frustraron la operación, además de detallar el perfil de futbolista que pretenden incorporar. “Está caído lo de Dylan Zúñiga; esperamos poder lograr traerlo. El club hizo un esfuerzo importante. Al final se complicó todo porque se les lesionó el otro lateral a Palestino y, bueno, a partir de ahí ellos tomaron la decisión de no sacar al jugador o no venderlo. Entonces, nos vamos a abocar a ver si podemos encontrar un jugador de características similares”.

Sánchez profundizó sobre las dificultades de encontrar un perfil completo en esa posición dentro del mercado actual. “Para mí, Dylan Zúñiga nos podía dar mucho porque son aquellos jugadores que atacan, atacan bien y defienden muy bien, y no abundan. En el mercado estamos viendo, y están los que atacan muy bien y les cuesta defender, o los que son muy férreos a la hora de defender, pero que atacando no te dan demasiado. Entonces, de no, de no conseguir lo que realmente queremos, nos vamos a quedar con lo que tenemos, pero estamos en la búsqueda”.

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"NOS VAMOS A QUEDAR CON LO QUE TENEMOS" ⚪️⚫️



Las declaraciones de Pablo "Vitamina" Sánchez, DT de Olimpia, antes de emprender vuelo rumbo a Brasilia, sede del duelo preparatorio de mañana contra el Flamengo, marcado para las 20:00 ✈️🇧🇷#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/77rK8wLx8Y — ABC Deportes (@ABCDeportes) July 16, 2026

Balance del plantel y la expectativa por las caras nuevas

Finalmente, “Vitamina” abordó las bajas y las transferencias dentro de la plantilla. Aunque reconoció que le hubiera gustado contar con algunas piezas adicionales, se mostró conforme con las incorporaciones y elogió la rápida adaptación de sus dirigidos en la pretemporada. “Estamos bien. Dentro de lo que nosotros habíamos estipulado era la salida de Adrián Alcaraz y la llegada de un centro delantero; eso ocurrió. Si nos hubiera gustado que llegue Alan Wlk, pero también entendemos las necesidades propias del mercado, y los clubes al final viven de esto, de las posibles ventas, y lo entendemos de esa manera. Pero también nosotros vemos que estamos, estamos bien con los jugadores que tenemos. Estamos súper contentos con la llegada de Brian Romero, que lo ha hecho muy bien en la pretemporada y nos va mostrando que es un gran jugador”.