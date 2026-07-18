Rodrigo Pérez rescinde con Olimpia y se marcha al fútbol chileno

El ciclo de Rodrigo Pérez en Olimpia llegó a su fin antes de lo previsto. Según informó el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, el mediocampista charrúa alcanzó un acuerdo definitivo con la dirigencia franjeada para rescindir de mutuo acuerdo su contrato que vencía a final de temporada. La decisión marca el cierre formal de un vínculo que había iniciado como una apuesta para fortalecer la zona central del campo, pero que terminó diluyéndose ante la falta de minutos y regularidad.

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El volante charrúa no perderá el tiempo y ya prepara las maletas. La misma información señala que el destino inmediato de Pérez será Unión La Calera, equipo que milita en la primera división del Campeonato Chileno. El club trasandino lo espera con un contrato por una temporada completa. Este movimiento representa un cambio de aire y de contexto competitivo para el futbolista, quien llega a Chile con la misión de recuperar la continuidad y el protagonismo que no pudo encontrar en el fútbol paraguayo.

🚨El mediocampista uruguayo Rodrigo Pérez es nuevo refuerzo de Unión La Calera.

*️⃣Rescindirá contrato con Olimpia y firmará hasta diciembre de 2027. #TratoHecho pic.twitter.com/fNrJdcfTIj — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 18, 2026

Rodrigo Pérez desembarcó en Olimpia a mediados del año pasado con un objetivo pesado: pelear el puesto y ser la alternativa directa del capitán Richard Ortiz en la zona de contención. Sin embargo, su recorrido con la camiseta franjeada estuvo marcado por la intermitencia y nunca pudo ganarse la confianza plena de los cuerpos técnicos. El mediocampista se marcha de la institución con 17 partidos oficiales disputados, durante el torneo Clausura de la temporada pasada sumó 8 compromisos, mientras que en el reciente torneo Apertura, en el que el franjeado alcanzó el título llegó a registrar 9 apariciones en cancha.