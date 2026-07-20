Olimpia pone a la venta las entradas para el clásico blanco y negro

La expectativa que genera Olimpia, al mando del director técnico argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, es tan grande que tres sectores de Preferencias quedaron agotados para el partido del domingo contra Libertad, en Sajonia (a las 16:00), por la ronda inicial del torneo Clausura.
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Los tickets más baratos cuestan 25.000 guaraníes, mientras que los más caros están en G. 150.000. Los pases pueden ser adquiridos a través de Tuti.
Luego de la obtención del título del campeonato Apertura y la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Decano apunta a un segundo semestre aún mejor para cerrar el año de gran forma.
Su rival en La Gran Conquista surgirá de la eliminatoria entre el brasileño Vasco da Gama y el colombiano Deportivo Independiente Medellín, que se enfrentarán entre el 22 y el 29 del presente mes.
La formación base para el choque contra el Guma sería casi la misma que enfrentó el pasado viernes a Flamengo, en Brasilia (derrota por 4-2), es decir con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro, Richard Sánchez y Eduardo Delmás; Bernardo Romeo Benítez y Brian Romero.