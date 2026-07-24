Pablo “Vitamina” Sánchez: “Estamos en la búsqueda de un lateral izquierdo”

Con el inicio del torneo Clausura a la vuelta de la esquina, el entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, manifestó su satisfacción con la conformación del plantel para afrontar el segundo semestre, aunque reveló que aún espera una incorporación.

"La posibilidad de sumar un lateral izquierdo está latente. Ojalá que cuanto antes“, expresó el técnico, quien explicó que el grupo fue depurado tras las salidas de jugadores transferidos y de otros que buscaron continuidad en diferentes clubes.

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En cuanto a las altas, sostuvo que los refuerzos llegaron de acuerdo con el análisis realizado por el cuerpo técnico y remarcó que el equipo quedó bien conformado.

También confirmó que tanto Richard Ortiz como el neozelandés Tim Payne superaron sus inconvenientes físicos y podrán ser tenidos en cuenta para el debut.

“Richard ya está a disposición y Tim físicamente está impecable”, afirmó.

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Respecto al ataque, Sánchez descartó la contratación de otro delantero pese a las consultas sobre el mercado.

“Estamos bien. Con Thiago Caballero recuperado entendemos que tenemos cuatro delanteros para afrontar todas las competencias”, indicó.

Además, explicó que Bryan Romero fue contratado para desempeñarse como centrodelantero, aunque reconoció que eventualmente puede cumplir otras funciones ofensivas, mientras que destacó el regreso de futbolistas que estuvieron a préstamo y que ahora buscarán ganarse un lugar en el equipo.