Vitamina Sánchez apunta al debut: “Queremos empezar ganando”

Pablo Sánchez aseguró que Olimpia llega con entusiasmo al inicio del segundo semestre y que el equipo aprovechó la pretemporada para corregir aspectos futbolísticos antes del estreno en el torneo Clausura.

Lea más: Pablo “Vitamina” Sánchez: “Estamos en la búsqueda de un lateral izquierdo”

El entrenador señaló que los amistosos dejaron un saldo positivo y resaltó especialmente la actuación frente a Flamengo, pese a la derrota.

“Fuimos de menor a mayor. Nos sirvieron para recuperar sensibilidad con la pelota y consolidar nuestra propuesta de juego. Contra Flamengo jugamos de igual a igual y eso nos dejó buenas sensaciones”, comentó. También confirmó que ya tiene definido el once titular para el debut.

Sánchez explicó además que el equipo podrá alternar entre un 4-5-1 y un 4-4-2 dependiendo del rival y de los momentos del partido, buscando ejercer una presión más alta cuando sea necesario.

Sobre el encuentro frente a Libertad, reconoció que será una exigencia importante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es un clásico, enfrentaremos a un entrenador debutante y a uno de los equipos más fuertes del fútbol paraguayo. Además, el peor partido que tuvimos el semestre pasado fue justamente ante Libertad, y eso nos obliga a estar atentos”, analizó.

El técnico consideró que comenzar el campeonato con una victoria “no será determinante”, aunque sí muy importante desde el punto de vista anímico.

“Queremos ganar. Somos locales, jugamos con nuestra gente y tenemos que hacernos fuertes en casa”, afirmó.

Finalmente, en la víspera del 124° aniversario del club, envió un mensaje a los hinchas y destacó el orgullo que siente por dirigir a Olimpia.

“Ojalá pueda estar mucho tiempo en un club donde me han recibido muy bien”, concluyó.