Olimpia, con dos modificaciones para el duelo contra Nacional

El partido entre Nacional y Olimpia corresponde a la segunda fecha del campeonato Clausura 2026. Se disputará este miércoles en el estadio Arsenio Erico, a las 18:30.

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El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, prepara dos cambios en el equipo que viene de perder por 1-0 en el clásico blanco y negro contra Libertad, en Sajonia.

El capitán Richard Ortiz, recuperado de una leve dolencia, ocupará la titularidad en sustitución de Richard Sánchez, en tanto que el extremo Pedro Zarza ingresará por Fernando Cardozo.

La inclusión de Ortiz es para darle mayor equilibrio al mediocampo, mientras que el ingreso de Zarza guarda relación con la necesidad de inclusión de un menor de 20 años, ya que el reglamento establece que cada club debe alistar a un futbolista nacido el 1 de enero de 2007 en adelante hasta totalizar 900 minutos en el torneo.

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En su paso por Trinidense, Pedrito demostró un alto nivel, por lo que su retorno al Decano en parte se dio por su rendimiento y también por la necesidad de contar con un sub 19 que ofrezca garantías y, en este caso, el puntero tiene capacidad de desequilibrio. Ya actuó contra el Guma como pieza de recambio.

De esta manera, la formación olimpista para el choque ante la Academia estaría compuesta por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Pedro Zarza, Braian Romero y Bernardo Romeo Benítez.