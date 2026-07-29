Municipalidad de Asunción aprueba planos del estadio mundialista de Olimpia

Con el visto bueno de la Municipalidad de Asunción, Olimpia ya tiene libre para ejecutar las obras de construcción de su estadio mundialista, que es lo que espera con ansias su afición, ver movimientos en Para Uno, avances progresivos, no un profundo hoyo con crecimiento de malezas como muestra el panorama actual.

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El ambicioso proyecto franjeado incluye una zona comercial de lujo, además de todos los sistemas de prevención e infraestructura.

El informe de la comuna capitalina indica la aprobación de los planos, tanto para la construcción del escenario, como el comercio de lujo, murallas y veredas, con sistema de prevención contra incendios.

La Municipalidad deberá hacer el seguimiento a las construcciones para la inspección final.

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En principio, el coliseo del barrio Mariscal López será el más amplio y moderno del país, con una capacidad superior a 46.000 espectadores, con un presupuesto de 80 millones de dólares, que eventualmente podría aumentar.

El objetivo de la dirigencia de Olimpia, encabezada por Rodrigo Nogués Bazán, es inaugurar el estadio en el aniversario del 25 de julio de 2029.

La Copa del Mundo Intercontinental 2030 se desarrollará entre el 8 de junio y el 21 de julio en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Los países sudamericanos albergarán un partido cada uno de carácter ceremonial, al cumplirse el centenario del evento, cuya primera edición se cumplió entre el 13 y el 30 de julio de 1930, en Montevideo.