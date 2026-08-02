Pablo Sánchez: “Ni éramos un desastre ni ahora somos los mejores”

Pablo “Vitamina” Sánchez valoró la reacción de Olimpia tras un flojo arranque en el torneo Clausura y aseguró que la goleada sobre Rubio Ñu era el resultado que el plantel necesitaba para recuperar la confianza.

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“Hoy era un día importante para volver a creer en nosotros mismos y en lo que veníamos haciendo, sobre todo el torneo anterior”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

El técnico explicó que, tras analizar la derrota frente a Nacional, el principal objetivo fue recuperar la eficacia en ambas áreas. “Teníamos que volver a ser más contundentes, no solo en ataque, sino también en defensa. Había errores que corregir y estábamos en deuda con el gol. Hoy lo logramos”, señaló.

Sin embargo, evitó caer en la euforia por el amplio resultado. “Ni éramos un desastre antes ni ahora nos tenemos que volver locos porque hicimos cinco goles. Hay que mantener la calma y el equilibrio. Esto sirve para demostrar que queríamos remontar y que lo conseguimos”, afirmó.

Sánchez sostuvo que el desafío ahora será sostener el rendimiento en los próximos compromisos.