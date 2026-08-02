Vitamina Sánchez recupera piezas: Richard Sánchez se acerca y Derlis jugará en Reserva

Además del análisis del partido, Pablo Sánchez se refirió a la recuperación de dos jugadores importantes pensando en la seguidilla de encuentros que afrontará Olimpia.

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Sobre Richard Sánchez, adelantó que está cerca de volver a entrenar con normalidad. “Creo que el martes va a empezar a trabajar con el grupo. Después evaluaremos si juega el sábado o lo reservamos para la Copa, porque estamos hablando de uno de nuestros mejores futbolistas”, afirmó.

En cuanto a Derlis González, explicó que el propio jugador solicitó sumar minutos en la categoría Reserva. “Nos pidió jugar en Reserva y nos pareció una muy buena idea. Le servirá para ganar confianza y ritmo de competencia pensando en cuando lo necesitemos”, comentó.

El entrenador también destacó la importancia del primer gol de Braian Romero con la camiseta franjeada. “Nosotros siempre confiamos en él porque estaba haciendo un gran trabajo para el equipo. Pero sabemos que al nueve se lo mide por los goles y necesitaba convertir para revertir un poco la mirada de la gente”, señaló.

Sánchez reconoció que tanto él como sus jugadores fueron objeto de críticas tras el mal inicio del campeonato, aunque consideró que forma parte de la exigencia de un club como Olimpia.

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“Sabía que lo estaban atacando a él y también a nosotros. Es parte del fútbol. Por eso nos pone muy contentos que haya convertido y que pueda empezar a cambiar esa imagen ante la afición”, concluyó.