El “9” con raíces paraguayas pretendido Olimpia

Para cubrir el vacío dejado por Adrián Alcaraz Torales, transferido al Pachuca de México, Olimpia gestiona la incorporación de un centroatacante.

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El recientemente nombrado como posible incorporación franjeada, el venezolano Josef Martínez (33 años), acaba de fichar por el Columbus Crew estadounidense.

Inmediatamente surge como opción Milton Giménez (30), de Boca Juniors, con pocos minutos en el club auriazul.

El atacante saltó a la consideración a principios de este 2026 al obtener la nacionalidad paraguaya luego de completar los trámites administrativos mediante su vínculo familiar por vía paterna, ya que su progenitor, Julio César Giménez, es paraguayo.

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Milton, natural de Grand Bourg (Buenos Aires), quedaba habilitado para una posible convocatoria de Gustavo Alfaro a la Albirroja, que no se dio.

La carrera del “9” comprende los clubes Deportivo Armenio, Atlanta, Ferrocarril Midland, Comunicaciones, Central Córdoba de Santiago del Estero, Necaxa de México, Banfield y Boca Juniors, al que se vinculó en 2024.

Con el Xeneize, el atacante registra 72 presentaciones y 21 goles. De acuerdo a una prestigioso portal de estadísticas, lleva 212 juegos en su carrera, con 68 conversiones.

El más ganador del fútbol paraguayo habría planteado a Boca Juniors un préstamo con opción a compra.