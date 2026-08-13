Vasco da Gama y Olimpia abren la serie de octavos en la Colina

Si bien Vasco da Gama y Olimpia se conocen a la perfección, por coincidir en la fase de grupos de esta misma edición, el presente de los equipos es totalmente distinto.

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La Ciudad Maravillosa alberga este jueves el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, marcado para las 19:00, con la conducción arbitral del argentino Darío Herrera.

En la primera rueda, el Gigante de la Colina se impuso en condición de local por 3-0, mientras que en la segunda, el Decano salió airoso en Sajonia 3-1.

En la fase de grupos de la Copa Libertadores 1990, cada conjunto había ganado como anfitrión. Los anfitriones por 2-1 en Sajonia, y los cariocas por 1-0 en Río.

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Olimpia llega a este encuentro luego de perder tres de sus cuatro partidos del torneo Clausura local, mientras que Vasco da Gama se encuentra en plena mejoría desde la llegada del entrenador portugués Pedro Emanuel, su tercer conductor de la temporada después de Fernando Diniz y Renato Gaúcho.

Una eliminatoria que se presenta pareja. El técnico franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, anunció la baja del volante argentino Juan Fernando Alfaro, por un inconveniente de salud. Los demás integrantes del elenco estable se encuentran a disposición.

El clasificado a cuartos de final, que medirá con el ganador de la llave entre River Plate e Independiente Santa Fe de Bogotá surgirá el jueves 20 en Asunción, en choque marcado para las 19:00.