Olimpia demuestra firmeza contra Vasco en Río de Janeiro

Olimpia activó el modo defensivo contra Vasco da Gama en Brasil (0-0). En el desquite del próximo jueves-a las 19:00, en Sajonia- deberá demostrar, con el apoyo de su afición, su poder ofensivo para avanzar de octavos a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Un típico partido de Copa, a veces jugado, mayormente peleado, con el grado de sufrimiento natural cuando el rival es un brasileño, más aún actuando de visitante.

Presión gradual del Vasco da Gama contra Olimpia que mostró firmeza defensiva. Cuando la última línea se vio superada, apareció Gastón Olveira quien tuvo grandes intervenciones. Fue clave para mantener el arco en cero.

El uruguayo le tapó una pelota de gol a su compatriota “Puma” Rodríguez al cerrar por derecha un envío de Cuiabano desde la izquierda.

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El golero franjeado tuvo una brillante actuación para abortar un disparo de David Correa y cerca del cierre del periodo inicial volvió a salir airoso, esta vez ante un potente remate del colombiano Johan Rojas, quien se ganó una tarjeta amarilla al cortar una salida de Romeo Benítez, en una decisión disciplinaria que le salió barata al vazcaíno.

Las dos interrupciones vinieron al Expreso como anillo al dedo para tomarse un respiro. La primera fue normal, para la hidratación, pero la segunda fue forzada, tras un manotazo de Thiago Mendes sobre el rostro de Eduardo Delmás, en una acción ideal para la bravuconada. Y en ese ítem, el que toma la delantera es Fernando Cardozo, quien en su deseo por demostrar ser el abanderado de la guapeza, queriendo llevare a todos por delante, también recibió empujones. Escaramuzas que no pasaron a mayores.

Los datos estadísticos del primer tiempo fueron contundentes, con 78 por ciento de posesión del Vasco, nueve remates al arco contra ninguno del rival, ocho tiros de esquina. El representante paraguayo no había inquietado al golero brasileño Leo Jardim.

La complementaria fue aún más dura para el equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez, que se dedicó exclusivamente a contener, sin ningún “bocadillo” en ataque como para pretender algo más que el empate, que por el desarrollo del juego no era para nada malo.

Apenas iniciada la etapa final, David Correa se perdió una chance clara, en una demostración que la definición no es precisamente el fuerte del delantero.

Cerca del cierre, el argentino Claudio Spinelli tuvo una clara oportunidad para anotar, pero tampoco estuvo fino.

El esfuerzo hecho por los franjeados para aguantar es admirable, la entrega fue máxima. Ahora, de un club tan ganador como Olimpia se espera más. Tiene la revancha para poner de manifiesto su poder futbolístico, que es lo que le permitirá seguir adelante en busca de La Gran Conquista.

Detalles del enfrentamiento

Estadio: São Januario (Río de Janeiro). Árbitro: Darío Herrera. Asistentes: Maximiliano del Yesso y Sebastián Raineri. Cuarto árbitro: Sebastián Zunino. VAR: German Delfino. AVAR: Jorge Baliño (todos argentinos).

Vasco da Gama: Leo Jardim; José L. Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renán y Cuiabano (67’ Lucas Pitón); Adson (57’ Claudio Spinelli), Cauan Barros, Thiago Mendes (67’ Ramón Rique) y Nuno Moreira. D.T.: Pedro Emanuel.

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Esteban Matus; Fernando Cardozo, Richard Sánchez (85’ Richard Ortiz), Víctor S. Quintana (55’ Franco Alfonso) y Eduardo Delmás (85’ Alan Rodríguez); Bernardo Romeo Benítez (64’ Rubén Lezcano) y Braian Romero (64’ Tiago Caballero). D.T.: Pablo Sánchez.

Gol: No hubo. Amonestados: 33’ Fernando Cardozo y 56’ Franco Alfonso (O); 33’ Thiago Mendes y 45’ Johan Rojas (VG). Tiros de esquina: Vasco da Gama 11 (8 en el PT)-Olimpia 0.