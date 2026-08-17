Derlis González vuelve a marcar en la Reserva de Olimpia

Lejos de los primeros planos, el estelar atacante de Olimpia, Derlis Alberto González Galeano, de 32 años, compite en la antigua división preliminarista de nuestro fútbol, la Reserva.

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El “10” franjeado registró el tercer tanto franjeado en la victoria por 3-0 de Olimpia contra Ameliano. El primer gol llegó al minuto 20, por intermedio de Ricardo Benítez; el segundo cayó al 53, por intermedio de César Miño, recientemente fichado tras quedar libre de Guaraní, mientras que Derlis “facturó” al 90.

El enfrentamiento, correspondiente a la quinta fecha del torneo Clausura, se disputó en la Caballería, que de acuerdo al reporte del club del barrio Mariscal López se denomina “La Base”, que funciona como “Centro de alto Rendimiento de las Divisiones Formativas de la Institución”.

El Decano lidera la división bajo el comando técnico del uruguayo Juan Manuel Salgueiro, con una campaña de cuatro triunfos y un empate.

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El pasado lunes 3, Derlis González contribuyó con una anotación para la victoria del equipo contra Rubio Ñu por 3-1.

El 28 de octubre de 2025, el atacante fue sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Sirio-Libanés de São Paulo debido a una lesión en el cartílago de su rodilla derecha.

Su participación en los juegos en Reserva, que supone una exigencia menor que la Primera, es parte de la puesta a punto, que de acuerdo a los datos, llevará su tiempo.