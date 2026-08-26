Olimpia alista un equipo alternativo para su estreno en la Copa Paraguay

Pensando en administrar las cargas físicas del plantel, el director técnico Pablo “Vitamina” Sánchez prepara un once plenamente paralelo para encarar el debut copero. Entre las principales novedades resalta la presencia en el arco de Sebastián Lentinelly, además de la oportunidad desde el arranque para Hugo Sandoval, quien viene de ser el héroe de la jornada al ingresar desde el banco para darle el triunfo a Olimpia en el último Superclásico.

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Rotación masiva con aroma a Superclásico

Si se realiza la comparativa con el equipo que viene de imponerse por 2-1 ante Cerro Porteño, el estratega argentino introducirá diez variantes en la alineación inicial. El único sobreviviente que repetirá presencia en el once titular será el mediapunta argentino Franco Alfonso, quien dejó sensaciones muy positivas y firmó un gran primer tiempo frente al eterno rival.

De esta manera, el probable equipo titular de Olimpia para saltar al terreno de juego de Capiatá se perfila con Sebastián Lentinelly en el arco; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Esteban Matus en la línea defensiva; Rubén Lezcano, Javier Domínguez, Víctor Sebastián Quintana y Franco Alfonso en el mediocampo; y Carlos Sebastián Ferreira junto a Hugo Sandoval conformando la dupla de ataque.