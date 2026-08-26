Olimpia cumple ante Cristóbal Colón JAS y avanza a octavos final

La superioridad de categoría quedó en evidencia, Olimpia impuso un dinamismo impulsado por la intensidad de Franco Alfonso, mientras que Cristóbal Colón resistió en su campo sin mayores aspiraciones ofensivas, priorizando el orden defensivo. El Decano impuso superioridad física frente a un rival ubicado en la parte baja del la clasificación en la Primera B. La apertura del marcador llegó a la media hora de juego: tiro de esquina de Lezcano y cabezazo sin marca de Bentaberry, que terminó en la red tras desviarse en la rodilla del golero Digno Contreras y en su poste izquierdo.

Cuando concluía la etapa inicial, el Franjeado estiró la diferencia a través de una acción iniciada por Alfonso, quien habilitó sobre la banda izquierda a Matus. Este envió un centro al área chica que rozó en el guardameta Contrera y descolocó a Sebastián Ferreira; sin embargo, el atacante resolvió la jugada de forma brillante improvisando un taconazo para mandar la pelota adentro y encarrilar lo que parecía una tranquila victoria de Olimpia.

Sin embargo, el “Conquistador reaccionó” y golpeó dos veces en 2 minutos. Primero, achicó la distancia cuando un centro de Báez, desviado ligeramente por Domínguez, le quedó a Héctor Ojeda, este esquivó la cobertura de Vera y metió un zurdazo seco al primer palo de Lentinelly. Casi de inmediato, en otra arremetida en ataque tras una segunda jugada, Richard Báez hizo honor a su homónimo —campeón de América con Olimpia en 2002— y sacó un formidable derechazo cruzado al costado derecho que hizo inútil la estirada de Lentinelly.

Cuando transcurría el primer minuto de adición, el Decano le puso paños fríos al sofocón y recuperó el margen en el marcador. La jugada nació en los pies de Alfonso, quien aceleró y habilitó la proyección de Raúl Cáceres por derecha; el lateral metió un centro al punto penal y Hugo Sandoval enganchó el balón de primera con un derechazo mordido pero certero que entró junto al poste derecho de Contrera. Así concluyó un movido período inicial que dejó al desnudo las dudas defensivas del conjunto dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez.

El complemento arrancó con un gol de vestuario para el Franjeado, producto de una sujeción dentro del área de Arturo Ibarra sobre Hugo Sandoval. El árbitro Derlis Benítez marcó el penal y Rubén Lezcano asumió la responsabilidad: en primera instancia, su remate esquinado al poste derecho fue adivinado por Contrera, pero el rebote le volvió a quedar al ex-Libertad, quien no perdonó en el segundo intento, esa acción fue el reflejo del flojo partido de Lezcano, lejos de su mejor versión.

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El cuadro auriazul no se entregó y volvió a ponerse a tiro de empate. Matías Alfonso aceleró por izquierda y conectó en la medialuna con Héctor Ojeda, quien acomodó el esférico junto al palo izquierdo de Lentinelly. Fue la tercera llegada y el tercer tanto encajado por el charrúa, que tuvo una noche para el olvido. Para colmo, en la única intervención en la que respondió con firmeza, debió retirarse lesionado tras sufrir un choque en la cabeza ante Alfonso; el delantero buscó el balón con el botín derecho, pero el juez, al percatarse del corte y la sangre, le mostró la tarjeta roja directa.

Ya en tiempo de adición, el Franjeado liquidó el pleito tras un fulminante contraataque resuelto con maestría por Derlis González. El delantero se impuso entre la marca de Elías Palacios y Diego Arias, aceleró y definió con sutileza al poste izquierdo de Contrera, asegurando así su clasificación a los octavos de final del torneo de integración, instancia en la que se medirá con el Sportivo Luqueño, que venía de dejar en el camino a Paraguarí AC para meterse entre los 16 mejores del torneo.