“Vitamina” Sánchez valoró el nivel de los ofensivos Franco Alfonso y Tiago Caballero

La explosión de Alfonso en la zona de creación no es una casualidad, sino el acierto de encontrarle el hábitat ideal: la mediapunta, jugando suelto y rodeado de socios con buen pie. Ante una enfermería que se pobló demasiado rápido en esa zona del campo, el jugador se transformó en un salvavidas inesperado para el cuerpo técnico.

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Ante la consulta sobre si esta ubicación es la que mejor exprime sus virtudes tras encadenar sus mejores actuaciones detrás del punta, Sánchez profundizó: “Nosotros entendemos que es un jugador, si bien hoy tuvo la capacidad en algún momento de sacarse algún hombre encima, es un jugador más asociativo que de desborde individual, como lo puede ser Romeo. Entonces, claro, jugando adentro y en la medida que haya jugadores de buen pie... A veces puede estar Edu cerca de él, puede estar Cachorro, mismo Richard. Entonces, con laterales que también tienen buen pie, él ahí se está desenvolviendo muy bien y nos pone muy contentos, nos pone muy contentos que nos dé esa variante”.

El argentino también admitió cómo las urgencias del calendario y las lesiones obligaron a reinventar el mediocampo franjeado: “Sobre todo en un momento ahora, en ese puesto, de vaca flaca, porque al principio del torneo parecía que teníamos un montón: Richard Ortiz, Javi Domínguez, Cachorro, Juanfer, Eduardo, Seba Quintana, Alex Franco. Con un par de lesiones nos encontramos con alguna falencia; se nos lesionaron muchos jugadores en esas posiciones, entonces terminó siendo una gran solución y nos permite a nosotros ver otra posibilidad”.

También elogió a Tiago Caballero. Si bien su entrega física es incuestionable y se convirtió en el primer defensor del equipo incomodando a los centrales rivales, el estratega franjeado le marcó la cancha con una exigencia innegociable al evaluar su nivel actual: “Muy bien, muy generoso, de mucho aporte para el equipo. Le falta el gol, le falta el gol; se lo digo, se lo repito, insisto en que tiene que empezar a hacer goles porque es importante para una posición tan determinante como la de centro delantero”.

Lejos de minimizar su aporte por la sequía de tantos, el técnico valoró todo el trabajo invisible que sostiene el funcionamiento colectivo del Decano: “Sacando que tiene una falencia hoy con respecto al gol, todo lo otro excelente: su sacrificio, las presiones a los centrales para que jueguen incómodos, lo bien que aguanta la pelota, los pivoteos de juego aéreo... es un destacado en eso y yo creo que ese es su fuerte”.

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Para cerrar, el conductor del plantel principal reveló que el problema con el arco pasa más por un déficit de precisión puntual que de jerarquía, respaldándose en lo que observa semana a semana en la Villa Olimpia: “Pero si ustedes lo vieran en las prácticas, es un jugador que ha definido o define mucho de cabeza, y hoy tuvo una solo, solo, y cabeceó, te diría que con el hombro. Entonces él tiene que ajustar eso ahora; ya todo lo otro nos demostró que muy bien, y ahora a empezar a hacer goles, porque al final los centros delanteros se alimentan del gol”.