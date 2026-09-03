¡Olimpia es campeón del Campeonato Anual Femenino 2026!

Olimpia es el nuevo campeón del Campeonato Anual Femenino 2026 de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Las Decanas golearon 3-0 a Recoleta FC en la fecha 21 y conquistaron el título en la penúltima fecha del certamen: llegaron a los 59 puntos y superan por 3 unidades a Libertad, que derrotaron 8-0 al 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, cuando quedan 3 por jugar.

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Milagros Ortiz, a los 3 minutos, Ana Pereira, a los 11′, y Pamela Villalba, a los 53′, anotaron para las dirigidas por Diego Urán en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. La consagración es la primera de las Franjeadas en el torneo, cortando una racha de dos coronaciones consecutivas de las Gumarelas, que habían ganado las ediciones 2024 y 2025.

Los goles del triunfo 3-0 y la consagración de Olimpia