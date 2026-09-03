¿Olimpia es “Delmás-dependiente”? La respuesta de “Vitamina” Sánchez tras la ausencia de su joya

Ante el interrogante periodístico sobre una posible “Delmás-dependencia”, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez descartó esa etiqueta, aunque reconoció el peso específico que tiene el mediapunta dentro del esquema. “Eduardo nos da mucho, Romeo es muy determinante en este equipo; las asociaciones que podamos generar por derecha con el extremo o el lateral que decidamos, más el interior, también son importantes para la parte ofensiva de este equipo. No creo que seamos Eduardo-dependientes, si bien probablemente los rivales van a tener mucho más cuidado de Eduardo porque viene jugando muy bien”, analizó el estratega.

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Autocrítica, exigencia y la vara alta

El DT relacionó la falta de fluidez de los últimos partidos justamente con la ausencia de su volante creativo, tomándolo a la vez como una muestra del buen nivel general que venía sosteniendo el plantel en las fechas anteriores. “Coincide que justo hoy no jugó Eduardo y el equipo no anduvo como venía jugando, pero por otro lado me gusta que pase esto, esta preocupación que veo en ustedes, porque evidentemente el equipo venía bien. Hoy tampoco fuimos un desastre, y están preocupados, y la gente está preocupada, y ustedes están preocupados. Evidentemente veníamos muy bien, entonces nuestra labor es volver a posicionarnos en los lugares que estábamos. No veo estos cuestionamientos para con otros equipos, con lo cual me gusta, está bien”.

Expectativa miras al duelo ante Trinidense

De cara al compromiso de este domingo frente al Sportivo Trinidense, el cuerpo técnico maneja con cautela la evolución física del juvenil, valorando todas las alternativas ofensivas que aporta al volumen de juego colectivo. “Eduardo, trataremos de que se recupere, por lo mismo que decíamos: porque es un jugador importante a la hora del volumen de juego de este equipo. Le da muchas variantes, tiene buena media distancia, centra bien, tiene pase, tiene asociación, tiene juego individual, así que esperemos que llegue, lo iremos evaluando día a día”.