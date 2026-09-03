“Vitamina” Sánchez llega a 40 partidos en Olimpia

Con la obtención del título del torneo Apertura 2026 y la clasificación a la próxima Copa Libertadores, Olimpia tiene prácticamente el año salvado, aunque sus aficionados quieren más, la segunda Copa Paraguay y por qué no, la corona del Clausura.

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El viernes 28 de noviembre de 2025, Pablo Andrés Sánchez (53 años) fue presentado como nuevo conductor del Expreso, luego del cierre de un nuevo ciclo de “La Leyenda”, Éver Hugo Almeida.

En el clásico añejo de mitad de semana, que registró un empate de 1-1 entre Olimpia y Guaraní, en el Defensores del Chaco, en duelo correspondiente a la octava fecha del campeonato Clausura 2026, “Vitamina” llegó a 40 juegos con el Decano, obviamente con números positivos, aunque con la pequeña “mancha” de la eliminación por goleada de la Copa Sudamericana a manos del Vasco da Gama, cuando daba la sensación que el más ganador de nuestro fútbol estaba en condiciones de llegar a las instancias decisivas de La Gran Conquista.

Sánchez registra 25 victorias, 7 empates y 8 derrotas en el gigante del barrio Mariscal López. Ahora, “desmenuzando”, el estratega lleva 30 cotejos ligueros, con 19 triunfos, 5 igualdades y 6 caídas. En la Sudamericana dirigió 9 encuentros, de los cuales ganó 5, empató 2 y perdió 2, mientras que en la Copa Paraguay cuenta con un lance ganado.