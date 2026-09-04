Alerta en Olimpia: “Vitamina” Sánchez perdería a Eduardo Delmás por los Juegos Odesur

El mediapunta de 19 años, Eduardo Delmás, se transformó en uno de los futbolistas de mayor incidencia creativa en el armado del entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez. Según la información divulgada por el periodista Ariel Insfrán de ABC Cardinal, el zurdo cuenta con altas probabilidades de integrar la nómina definitiva de la Albirroja juvenil.

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La eventual partida de la joven figura se extendería, en principio, desde el 12 hasta el 26 de septiembre, aunque el plazo exacto dependerá de qué tan lejos llegue la selección en el torneo a disputarse en Rosario, Argentina. Su ausencia representaría un dolor de cabeza para el cuerpo técnico, privándolo de un jugador caracterizado por su desequilibrio y capacidad de generación en los últimos metros.

El hijo del representante de jugadores Gianni (Jani) Delmás y de la ex tenista Larissa Schaerer, no es el único nombre de la Franja bajo la lupa de la categoría Sub-20. El veloz extremo Pedro Zarza, otro de los canteranos que ya sumó minutos con el plantel principal, también integra la lista de futbolistas considerados para defender la camiseta nacional en el certamen regional.

🇵🇾 ¿LA ALBIRROJA O OLIMPIA? ⚪️⚫️



Eduardo Delmás, figura de Olimpia, podría perderse varios partidos con el Franjeado si recibe la convocatoria de la Selección Paraguaya para los Juegos ODESUR 2026, que se disputarán del 16 al 25 de septiembre ⁉️



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Si bien la presencia de ambos en el radar albirrojo ratifica la buena proyección de las divisiones formativas de Olimpia, le plantea un desafío inmediato a “Vitamina” Sánchez: reestructurar el ataque y buscar alternativas en la plantilla para afrontar un mes de septiembre cargado, con la posibilidad concreta de no contar con dos de sus principales promesas en Primera División.

El cronograma de la Albirroja juvenil

El operativo de la selección nacional comenzará el próximo 12 de septiembre con la presentación formal del Team Paraguay en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Si bien los Juegos Suramericanos se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre, la competencia para la disciplina de fútbol masculino específicamente entrará en acción a partir del 16 de septiembre, marcando el periodo exacto en el que el estratega olimpista deberá reorganizar su pizarra y buscar alternativas para suplir a una de sus principales figuras.