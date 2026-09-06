“Vitamina” Sánchez se refirió a la primera titularidad de Gabriel Ávalos y Rodney Redes

El técnico destacó cómo la presencia del delantero sirvió como punto de apoyo fundamental para sostener y descargar el balón: “Muy bien los dos. La verdad que Gabriel Ávalos se nota que es un jugador de jerarquía, aguanta, es fuerte, tiene un físico que lo explota muy bien y sobre todo con los apoyos: a veces hacia atrás y muchas veces incluso hacia adelante. Una vez que se hacía de la pelota y se ponía cómodo jugando para adelante, la verdad que nos dio mucho”.

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El conocimiento de casa y la inteligencia táctica de Rodney Redes

Asimismo, resaltó la experiencia del extremo y su capacidad para interpretar los espacios en el momento justo: “Y Rodney es un jugador de experiencia: conoce este fútbol, conoce esta liga, conoce el club, sabe lo que significa ponerse esta camiseta y es siempre generoso a la hora de defender; hoy, con la fortuna y la inteligencia que tiene de estar donde tiene que estar, buscando un rebote”.

La exigencia del sistema y la charla íntima que dio sus frutos en la red

Para cerrar, el DT reveló la charla previa con el jugador y la importancia de cumplir con las obligaciones tácticas del esquema para destrabar el marcador: “Hablaba con Rodney y yo le decía: «Vos ya sabés que nosotros, cuando jugamos con este sistema, es obligación que los extremos y los interiores que no están involucrados en la jugada pisen el área, porque, claro, tenemos solamente un 9». Lo hizo, y fíjate el resultado que nos dio, que es el gol que nos termina abriendo el marcador. Así que muy, muy satisfecho con los dos”.