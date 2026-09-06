Olimpia
06 de septiembre de 2026 a la - 17:00

“Vitamina” Sánchez se refirió a la primera titularidad de Gabriel Ávalos y Rodney Redes

El delantero de Olimpia, Gabriel Ávalos intenta extender el pase para el extremo Bernardo Romeo Benítez.
El delantero de Olimpia, Gabriel Ávalos intenta extender el pase para el extremo Bernardo Romeo Benítez.

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez valoró la jerarquía de Gabriel Ávalos y Rodney Redes tras el trabajoso triunfo ante Sportivo Trinidense, destacando el peso específico que ambos aportaron en el funcionamiento colectivo.

Por ABC Color

El técnico destacó cómo la presencia del delantero sirvió como punto de apoyo fundamental para sostener y descargar el balón: “Muy bien los dos. La verdad que Gabriel Ávalos se nota que es un jugador de jerarquía, aguanta, es fuerte, tiene un físico que lo explota muy bien y sobre todo con los apoyos: a veces hacia atrás y muchas veces incluso hacia adelante. Una vez que se hacía de la pelota y se ponía cómodo jugando para adelante, la verdad que nos dio mucho”.

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El conocimiento de casa y la inteligencia táctica de Rodney Redes

Asimismo, resaltó la experiencia del extremo y su capacidad para interpretar los espacios en el momento justo: “Y Rodney es un jugador de experiencia: conoce este fútbol, conoce esta liga, conoce el club, sabe lo que significa ponerse esta camiseta y es siempre generoso a la hora de defender; hoy, con la fortuna y la inteligencia que tiene de estar donde tiene que estar, buscando un rebote”.

La exigencia del sistema y la charla íntima que dio sus frutos en la red

Para cerrar, el DT reveló la charla previa con el jugador y la importancia de cumplir con las obligaciones tácticas del esquema para destrabar el marcador: “Hablaba con Rodney y yo le decía: «Vos ya sabés que nosotros, cuando jugamos con este sistema, es obligación que los extremos y los interiores que no están involucrados en la jugada pisen el área, porque, claro, tenemos solamente un 9». Lo hizo, y fíjate el resultado que nos dio, que es el gol que nos termina abriendo el marcador. Así que muy, muy satisfecho con los dos”.