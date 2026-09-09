Olimpia habilita entradas para el duelo contra Luqueño

El enfrentamiento entre Olimpia y Sportivo Luqueño, fijado para el domingo en Sajonia, a las 16:00, corresponde a la décima ronda (penúltima de la primera rueda) del campeonato Clausura 2026.

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El gigante del barrio Mariscal López pone a disposición de su masa las localidades que oscilan entre 30.000 y 90.000 guaraníes.

“¡A copar el Defensores!” señala el anuncio franjeado. “Habilitada la venta de entradas, a todo público, para el compromiso del domingo versus Sportivo Luqueño”, indica la nota solicitando a la afición al ingreso a la App del club para asegurar su lugar hoy mismo.

Con una campaña que comprende cinco victorias, un empate y tres derrotas, el equipo dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez ocupa el tercer puesto de la clasificación, con 16 puntos, por detrás del sorprendente puntero 2 de Mayo, que tiene 21, y del vicelíder Libertad, que está con 19.

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El rival de turno, Luqueño, se encuentra en la novena plaza, con 10, además se situarse antepenúltimo en el promedio, con el riesgo latente del promedio.