Olimpia, en gestiones con Central por el pase del “Coyote” Rodríguez

“Ya estamos hablando con Rosario Central para una renovación o compra del pase de Alan Rodríguez”, expresó al Cardinal Deportivo el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués Bazán.
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El “Coyote”, mediocampista devenido lateral izquierdo, llegó al gigante del barrio Mariscal López a principios de temporada, totalizando 31 presentaciones (dos goles) con la casaca franjeada, con la que obtuvo el título del torneo Apertura 2026.
Surgido en Cerro Porteño, a esta altura el atleta se encuentra plenamente identificado con la causa olimpista. Además de Rosario Central, el lateral-volante militó en Remo de Brasil.
Las autoridades del Decano están decididas a retener a Rodríguez, ya sea con la prolongación del préstamo o la compra del pase, que es lo más probable, dependiendo la forma de pago. La cesión es hasta el próximo 31 de diciembre.
Lo ideal para Olimpia es adquirir los derechos económicos del atleta de 26 años de forma fraccionada.