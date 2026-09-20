Olimpia derrota a San Lorenzo en un trámite y se pone a un punto de la cima

Olimpia cumplió con autoridad, goleó 3-0 a Sportivo San Lorenzo en el estadio Defensores del Chaco y quedó a solo un punto del líder Libertad en el torneo Clausura 2026. Juan Ángel Vera, Gabriel Ávalos, de penal, y Rodney Redes marcaron los goles del triunfo franjeado, que llega fortalecido al duelo directo por la cima frente al Gumarelo.

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El Decano golpeó primero mediante una pelota parada. Alan Rodríguez ejecutó un tiro de esquina con comba abierta y encontró a Juan Ángel Vera ingresando desde el punto penal. El defensor le ganó la posición a Maximiliano García y conectó un preciso cabezazo que se metió junto al poste izquierdo, lejos del alcance del arquero Wilson Quiñónez.

⚽️ ¡SE ADELANTA LA O! Olimpia le sacó provecho a la pelota parada y Juan Vera, de cabeza, anotó el primer gol.



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San Lorenzo intentó reaccionar, pero Olimpia mantuvo el control del partido y encontró el segundo golpe antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera etapa, el árbitro sancionó penal por una sujeción de Ángel Benítez sobre Richard Ortiz. La acción fue revisada y confirmada por el VAR.

Gabriel Ávalos asumió la responsabilidad y no falló. El delantero ejecutó un potente remate de derecha, cruzado, que descolocó completamente a Quiñónez, quien se lanzó hacia el otro sector. Olimpia se fue al descanso con una ventaja de dos goles.

💪⚪️⚫️ ¡LLEGÓ SU MOMENTO! Gabriel Ávalos, de penal, anotó su primer gol con la casaca franjeada.



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En la segunda etapa, el conjunto franjeado administró la diferencia y esperó el momento para liquidar el encuentro. San Lorenzo buscó descontar, pero no consiguió encontrar los caminos para inquietar con claridad al arco de Olimpia.

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Cuando el partido se acercaba al final, llegó el tercero. Mateo Gamarra recuperó la pelota en su propio campo y lanzó un preciso balón largo hacia el sector derecho. Rodney Redes controló la pelota, ganó metros y definió con un potente remate cruzado para vencer nuevamente a Quiñónez y establecer el 3-0 definitivo.

⚽️Rodney Redes marcó el tercer gol de la Franja ante Sportivo San Lorenzo.



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La victoria le permite a Olimpia sumar tres puntos importantes y quedar a solamente una unidad de Libertad, que continúa al frente de la clasificación.

El resultado, además, eleva la expectativa para la próxima fecha, ya que el Decano tendrá la posibilidad de disputar directamente el liderazgo frente al Gumarelo.

El esperado duelo entre Olimpia y Libertad está marcado para el lunes 28 de setiembre, a las 19:00, en el estadio La Huerta.

Preocupación por Derlis González

Cuando faltaban diez minutos para el final del partido y Olimpia todavía disponía de un cambio, el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez decidió llamar a Derlis González para que sumara minutos con el plantel principal. El delantero venía jugando con la categoría Reserva y tenía la posibilidad de volver a disputar un encuentro de Primera División.

Sin embargo, antes de ingresar, Derlis sintió una molestia en la zona del talón y finalmente quedó descartado para el cambio. Ante la situación, Sánchez optó por mandar a la cancha a Esteban Matus.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador explicó que la molestia podría estar relacionada con un desprendimiento de una cicatriz, aunque aclaró que todavía se debe evaluar el alcance de la lesión.

La situación vuelve a generar preocupación en Olimpia, teniendo en cuenta los antecedentes físicos del delantero y la expectativa que existe por su retorno al equipo principal. Ahora habrá que esperar los estudios correspondientes para determinar la gravedad de la molestia y los próximos pasos para Derlis González.