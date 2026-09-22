Lentinelly se dispone a custodiar el arco de Olimpia

La convocatoria de Gastón Olveira a la Albirroja le abre la posibilidad a Sebastián Lentinelly para ocupar la titularidad en los próximos partidos de Olimpia, que pugna por el liderazgo del torneo Clausura y desea ir quemando etapas en la Copa Paraguay.

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El charrúa registra cuatro presentaciones ligueras con el Decano y una por el torneo de integración de la APF. En el torneo Apertura registra tres victorias, contra Luqueño, Recoleta y 2 de Mayo, y una derrota, sufrida ante Trinidense. En la Copa Paraguay fue titular contra Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, con triunfo por 5-3, en un enfrentamiento que no lo pudo completar por lesión, siendo reemplazado por Olveira.

El equipo que dirige Pablo “Vitamina” Sánchez animará el próximo lunes 28 (feriado) el clásico blanco y negro contra Libertad, a cumplirse en el estadio La Huerta, a las 19:00, por la decimosegunda ronda del Clausura.

El jueves 1 de octubre, el más ganador de nuestro balompié lidiará contra Luqueño, en el Defensores del Chaco, a las 19:00, por los octavos de final de la denominada Copa de Todos.

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El martes 6, Olimpia jugará con Nacional en Sajonia, a las 19:00, por el capítulo 13 del Clausura. Se supone que en estos tres partidos estará presente Lentinelly, toda vez que su rendimiento sea bueno y que esté al margen de las selecciones, a la que se exponen los deportistas en forma permanente.