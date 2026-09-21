“Sintió un tirón en el talón”: Rodrigo Nogués y la insólita lesión de Derlis González

Derlis González volvió a sufrir una lesión, pero esta vez de forma insólita: el jugador de Olimpia estaba realizando la entrada en calor y cuando fue llamado por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para entrar contra San Lorenzo, sintió un dolor en el pie izquierdo. El DT canceló el cambio (llamó a Esteban Matus) y el atacante terminó en el banco con asistencia médica.

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“Es tal cual lo que se vio en la tele”, expresó hoy Rodrigo Nogués al Cardinal Deportivo. “Cuando Vita (Pablo Sánchez) le llama para ingresar y darle indicaciones, Derlis hace un último pique en el calentamiento y sintió como un tirón en el talón”, comentó el presidente del Decano, que reveló que el futbolista de 32 años “ya venía con una lesión hace dos semanas”.

😓Derlis González sintió una molestia en el talón y 'Vitamina' Sánchez no podía creer. Al DT franjeado le pidieron desde las gradas que ingrese el 10 y tuvo que dar la explicación.



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“Creíamos que estaba recuperado”: Rodrigo Nogués sobre Derlis González

“Creíamos que estaba recuperado, peor lo resintió antes de entrar. No sentía que estaba en condiciones de entrar. Tenía dolor en el talón incluso en el vestuario. Tenia mucho dolor”, puntualizó ‘Coto’, quien estaba a la espera de los estudios que debía realizar Derlis González este lunes para confirmar o descartar una lesión grave. “Tenia programado hacerse los estudios hoy”, finalizó.