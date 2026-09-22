Olimpia dio detalles sobre la situación médica de Iván Leguizamón

El club franjeado actualizó el parte médico del ex San Lorenzo de Almagro, detallando los pasos finales de su larga recuperación tras pasar por el quirófano debido a una delicada lesión meniscal en la rodilla derecha.

Lea más: Derlis González, otra vez lesionado: qué dice el informe médico de Olimpia

“Posterior a la cirugía realizada, producto de una lesión meniscal en la rodilla derecha, el jugador se encuentra cumpliendo su última fase de trabajos para estar disposición del cuerpo técnico”, reza el informe oficial publicado por la institución.

📋 Reporte Médico ⸺ 21/09/2026.



📷 Ingresá acá: https://t.co/n0dBh51rSY — Club Olimpia (@elClubOlimpia) September 21, 2026

El calvario del extremo

La ausencia del delantero se hace sentir en el esquema táctico. Su última aparición oficial data del 10 de mayo de 2026, en el duro traspié por 1-0 frente a Sportivo San Lorenzo, con el tanto de José Alfredo Barrios, correspondiente a la vigésima jornada del torneo Apertura 2026.

Sin embargo, el origen de esta pesadilla física se remonta unos días antes. El 7 de mayo, en una sufrida victoria de Olimpia por 2-1 frente a Barracas Central en territorio argentino por la Copa Sudamericana, partido en el que el jugador sufrió el impacto de Nicolás Demartini,que desencadenaría su paso obligado por el quirófano.

Con la última fase de trabajos en marcha, el cuerpo técnico franjeado, liderado por Pablo “Vitamina” Sánchez ya se relame pensando en su retorno para potenciar el ataque del Decano en el tramo decisivo de la temporada, ya que no posee en atacante de las características de “Legui”.