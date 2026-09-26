Eduardo Delmás y el oro contra Argentina: “Nada más lindo que ganar así y con el estadio lleno”

La selección de Paraguay Sub 20 retornó hoy a Asunción después de ganar el oro en los Juegos Odesur 2026. Los 18 futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Antolín Alcaraz fueron recibidos por una multitud en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Eduardo Delmás, una de las figuras, analizó la conquista guaraní en la ciudad de Rosario.

“Muy feliz, hace dos semanas salimos de acá con el objetivo claro de traer esta medalla. Lo pudimos conseguir y ahora muy feliz por el recibimiento de la gente”, comentó el futbolista de Olimpia, quien arrancó de titular y fue reemplazado en el segundo tiempo de la final contra Argentina: fue 0-0 en los 90 minutos y victoria 5-4 en la tanda de los penales.

Eduardo Delmás y “nada más lindo” que el triunfo ante el local Argentina

“Nos tocó definir contra el local otra vez como fue en el primer partido y nada más lindo que ganarle así y con el estadio lleno”, puntualizó Delmás, quien había asistido en los dos tantos de la remontada y triunfo 2-1 sobre la Albiceleste en la fecha 1 del Grupo B y, quien había anotado el segundo gol del 2-0 sobre Venezuela en la segunda presentación.

“Yo creo que en todos los partidos fuimos nosotros los que manejamos el partido. Desde el primer partido contra Argentina, luego Venezuela y después los siguientes partidos”, mencionó Delmás sobre la postura ofensiva que mostró el equipo de Alcaraz durante todo el certamen. “Jugábamos con el alma y con el corazón defendiéndo al país”, añadió.