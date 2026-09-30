Olimpia
30 de septiembre de 2026 a la - 13:41

El probable equipo de Olimpia para la Copa Paraguay

El mundialista neozelandés Timothy John Payne (32 años) acumula seis presentaciones con Olimpia, con la particularidad que las veces en las que estuvo en campo, su equipo ganó.
El mundialista neozelandés Timothy John Payne (32 años) acumula seis presentaciones con Olimpia, con la particularidad que las veces en las que estuvo en campo, su equipo ganó.Club Olimpia

Olimpia enfrentará este jueves al Sportivo Luqueño por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. En este material les presentamos el probable equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez.

Por ABC Color
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El estadio Defensores del Chaco albergará este jueves el partido por los octavos de final de la Copa Paraguay entre Olimpia y Sportivo Luqueño, fijado para las 19:00.

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El duelo es de eliminación directa, por lo que en caso de registrarse una paridad al cabo del tiempo reglamentario, se ejecutarán penales.

El ganador de la serie entre franjeados y auriazules lidiará en cuartos con Recoleta FC, que viene de dejar en camino a Guaireña FC, de la División Intermedia.

Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez, conductor técnico argentino del Expreso, presentaría una formación compuesta por: Sebastián Lentinelly; Tim Payne, Juan Ángel Vera, Gustavo Vargas y Esteban Matus; Rodney Redes, Richard Sánchez, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Pedro Zarza y Braian Romero.

En su presentación inicial, Olimpia había derrotado a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar (de la Primera División B), por 5-3, mientras que Luqueño dejó en camino a Paraguarí AC (Intermedia), al vencerlo por 2-0.

En siete ediciones de la Copa de Todos, el gigante el barrio Mariscal López obtuvo un título (2021) y quedó segundo en una ocasión (2018). El Sportivo registra como mejor campaña el tercer puesto en dos oportunidades (2018 y 2024).