El probable equipo de Olimpia para la Copa Paraguay

El estadio Defensores del Chaco albergará este jueves el partido por los octavos de final de la Copa Paraguay entre Olimpia y Sportivo Luqueño, fijado para las 19:00.
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El duelo es de eliminación directa, por lo que en caso de registrarse una paridad al cabo del tiempo reglamentario, se ejecutarán penales.
El ganador de la serie entre franjeados y auriazules lidiará en cuartos con Recoleta FC, que viene de dejar en camino a Guaireña FC, de la División Intermedia.
Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez, conductor técnico argentino del Expreso, presentaría una formación compuesta por: Sebastián Lentinelly; Tim Payne, Juan Ángel Vera, Gustavo Vargas y Esteban Matus; Rodney Redes, Richard Sánchez, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Pedro Zarza y Braian Romero.
En su presentación inicial, Olimpia había derrotado a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar (de la Primera División B), por 5-3, mientras que Luqueño dejó en camino a Paraguarí AC (Intermedia), al vencerlo por 2-0.
En siete ediciones de la Copa de Todos, el gigante el barrio Mariscal López obtuvo un título (2021) y quedó segundo en una ocasión (2018). El Sportivo registra como mejor campaña el tercer puesto en dos oportunidades (2018 y 2024).